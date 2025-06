Heike Heubach neue Beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion für Belange behinderter Menschen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) In der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion vom 24. Juni 2025 wurde Heike Heubach als neue Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen benannt. Die 45-Jährige aus dem Wahlkreis Augsburg-Land tritt damit die Nachfolge von Takis Mehmet Ali an, der dieses Amt in der letzten Legislaturperiode innehatte und zum Jahreswechsel aus dem Bundestag ausschied "Meine oberste Priorität ist die konsequente Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Obwohl dieses Anliegen bereits häufig betont wurde und von grundlegender Bedeutung ist, besteht noch immer Nachholbedarf bei der tatsächlichen Umsetzung. Mein Ziel ist es, die Konvention in allen Bereichen, in denen sie hingehört, voranzubringen. Daher freue ich mich besonders darauf, im ersten Schritt die Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes zu begleiten und aktiv mitzugestalten", betonte Heike Heubach.

Als Mitglied des Ausschusses Arbeit und Soziales sowie des Ausschusses für Bauen und Wohnen wird Heike Heubach Gesetzesvorhaben begleiten, die mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zum Ziel haben. Gleichzeitig bringt sie als Beauftragte ihre Expertise in weiteren Fachgebieten ein, um inklusive Lösungen voranzutreiben und Barrierefreiheit nachhaltig zu fördern, heißt es in einer Presseinformation der Bundestagsfraktion der SPD.

Neben Heike Heubach für die SPD Bundestagsfraktion sind Wilfried Oellers für die CDU/CSU Bundestagsfraktion und Corinna Rüffer für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in dieser Legislaturperiode für die Belange behinderter Menschen ihrer Fraktionen im Bundestag aktiv. Wer diese Funktion bei der Linksfraktion ausübt, darüber haben die kobinet-nachrichten noch keine Informationen.

Zur Person:

Als Heike Heubach am 20. März 2024 für den ausscheidenden Abgeordneten Uli Grötsch in den Bundestag nachrückte, schrieb sie damit deutsche Parlamentsgeschichte. Sie wurde als erste taube Abgeordnete Mitglied des Deutschen Bundestags. Im Oktober 2024 hielt sie die erste Rede in Deutscher Gebärdensprache (DGS) im Deutschen Bundestag und erhielt hierfür von dem Rhetorikseminar der Universität Tübingen den Preis „Rede des Jahres 2024“. Im Februar 2025 wurde sie über die Landesliste der BayernSPD wieder in den Bundestag gewählt. Zusätzlich zu ihrem bisherigen Ausschuss Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen ist sie in dieser Wahlperiode auch Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales, wo sie den gesamten Bereich der Inklusionsthemen für die SPD verantwortet.