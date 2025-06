ZDF Sendung 37 Grad: Adrenalin pur – Wenn Frauen ans Limit gehen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Tina Deeken mit einem Eisblock in der Hand

Foto: Privat

„Tina (48) aus Hannover ist zweifache Para-Eisschwimmweltmeisterin und deutsche Meisterin im Para-Triathlon. Im Winter geht sie fast jeden Morgen im Silbersee schwimmen, bei Wassertemperaturen bis zu null Grad. Sie tut dies nicht nur, um zu trainieren, sondern auch gegen ihren chronischen Schmerz. Mit 14 Jahren wurde sie an der Hüfte operiert, ein Nerv dabei irreparabel beschädigt. Seitdem ist ihr linkes Bein gelähmt, ihr linker Arm teilweise. Doch im Wasser sind diese Einschränkungen weniger spürbar. Die Förderschullehrerin will sich, ihren Schülern, aber auch der Gesellschaft zeigen, was möglich ist. ‚Jeder hat Grenzen – aber man kann sie verschieben!‘ So fährt sie fast jedes Wochenende zu Triathlon- und Schwimmwettkämpfen oder zu Marathons und durchschwimmt ‚einfach mal so‘ den Bodensee. Sie will die Grenzen ihres Körpers austesten – gerade, weil ihr Körper ihr auch Limits setzt und weil sie nicht weiß, wie lange sie das noch kann“, heißt es in der Ankündigung der Sendung zu Tina Deeken.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Mainz (kobinet) Das ZDF Magazin 37° begleitete drei Extremsportlerinnen bei ihren Abenteuern. Wie gelingt Doreen der Spagat zwischen riskantem Klettern und Muttersein? Kämpft sich Katja nach ihrem Absturz zurück? Und was treibt Para-Sportlerin Tina an, mit ihrer Behinderung ans Limit zu gehen? heißt es in der Ankündigung der Sendung.