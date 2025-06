Vorurteile gegen Bürgergeldempfänger halten Fakten nicht stand

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Verena Bentele

Foto: Susie Knoll

Berlin (kobinet) Die Präsidentin des Sozialverband VdK, Verena Bentele, hat sich zur am 23. Juni 2025 veröffentlichten Bürgergeld-Studie des Vereins Sanktionsfrei mit einem Statement zu Wort gemeldet: "Die Studie belegt klar, dass eine überwältigende Mehrheit von 74 Prozent möglichst schnell das Bürgergeld verlassen und eine existenzsichernde Arbeit aufnehmen möchte, doch viele stehen vor großen Hürden. Über die Hälfte der Befragten ist gesundheitlich eingeschränkt und benötigt dringend mehr Unterstützung durch die Jobcenter. Neben den Älteren werden vor allem Menschen mit Schwerbehinderung kaum von Arbeitgebern eingestellt. Deshalb fordert der VdK seit Langem gezielt den Ausbau der Reha- und Schwerbehinderten-Teams in den Jobcentern, um diese Menschen besser zu fördern. Darüber hinaus betrifft das Bürgergeld vor allem Kinder und Jugendliche, Alleinerziehende mit kleinen Kindern, pflegende Angehörige sowie Personen, die einen Sprachkurs, eine Weiterbildung oder Ausbildung absolvieren oder in Arbeit sind, aber ergänzend auf Bürgergeld angewiesen sind, also aufstocken müssen. Diese Fakten stehen in klarem Widerspruch zu den weit verbreiteten Vorurteilen gegen Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger."

Gleichzeitig bestätigten nach Ansicht von Verena Bentele die Ergebnisse, was bereits andere Untersuchungen zeigen: „Die aktuellen Regelsätze reichen nicht aus, um sich ausreichend zu ernähren – in mindestens der Hälfte der befragten Haushalte reicht das Geld nicht für regelmäßiges Essen. Wenn bedürftige Menschen an Essen sparen müssen, verfehlen die Regelsätze ihr Ziel, das verfassungsrechtlich vorgeschriebene Existenzminimum sicherzustellen. Wir brauchen Regelsätze, die eine ausreichende und gesunde Ernährung ermöglichen.“ Der VdK fordert daher eine realistische Neuberechnung und zusätzliche Erhöhung der Regelsätze auf Basis der tatsächlichen Lebenshaltungskosten.

