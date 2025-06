Telefonische Führung durch Cartoon-Ausstellung der Carricatura am 2. Juli 2025

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sharepic zur Telefonischen Ausstellungs-Führung

Foto: TOWER

Kassel (kobinet) Am 2. Juli 2025, bietet das Projekt Tower Fernassistenz um 17:30 Uhr zusammen mit der in Kassel Caricatura – Galerie für Komische Kunst in Kassel – eine telefonische Führung durch die aktuelle Ausstellung an. Diese trägt den Titel "Du kochst auf deinem Smartphone? – Die Zukunft in Cartoons". In rund 130 Cartoons beschäftigen sich die Künstlerinnen und Künstler unter verschiedenen Aspekten mit der Welt von morgen und eröffnen dabei ungeahnte Perspektiven. In der telefonischen Führung geben die Teams von Caricatura und Tower einen Einblick in die Galerie und beschreiben gut 20 ausgewählte Cartoons. Als besondere Gästin ist die Kaufunger Cartoonistin Stefanie Bräuning-Orth mit von der Partie. Sie stellt eines ihrer Werke persönlich vor und steht im Anschluss Rede und Antwort zu ihrem Schaffen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

