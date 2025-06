„Leisten Sie keinen Widerstand, ich habe eine Waffel auf Sie gerichtet und bin bereit, davon Gebrauch zu machen!“ (Woody Allen, „Der Unglücksrabe“ 1969)

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Ein Los für das gute Gewissen

Foto: Ralph Milewski

Villmar - Weyer (kobinet) In seiner neuen Kolumne richtet Stephan Laux einen eindringlichen Appell an den "Inklusionsterroristen" Ralph Milewski.

Bitte Herr Milewski, legen Sie sich nicht mit der Aktion Mensch an. Die könnten Ihren Protest mit meinem Namen in Verbindung bringen und ich und meine Region haben da noch ein paar Rechnungen, sprich Förderanträge, offen.

Armin von Butlar, der nach seinem Feierabend als Geschäftsführer der Aktion Mensch laut Bonner Generalanzeiger gerne mal den Oldtimer aus der Garage holt, und seine Mitstreiter*innen unterstützen seit 2022 den Limburger Caritasverband mit 300 000 Ocken für barrierefreie und leichte Sprache auf deren Internetseite.

Okay, das mit der leichten Sprache auf der Internetseite funktioniert noch nicht. Aber auch in der Vergangenheit hat die Aktion Mensch die Inklusion in der Region immer wieder nach vorn gebracht.

Stellen Sie sich vor Herr Milewski, der Verein hätte den „Inklusiven Filmabend“ am 05. Mai 2022 nicht mit 2000 Euro gefördert? Etliche geistig beeinträchtigte Menschen wären nicht in den Genuss gekommen, neben nicht beeinträchtigten Menschen im Kino zu hocken und sich 7 Filme, die sich ausschließlich mit dem Thema Behinderung beschäftigen, reinzuziehen.

Na gut, das waren Kurzfilme. Für die richtigen Blockbuster, wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, hat dann wohl die Förderung nicht ausgereicht. Aber das Projekt hat sich doch der Vision: „Nichtbehinderte sitzen mit behinderten Menschen im Kino“ ein ganzes Stück weit angenähert!

Da könnte sich Ihre Region, Herr Milewski, in der es kein einziges barrierefreies Kino gibt, mal eine Scheibe abschneiden.

Ganz zu schweigen vom inklusiven Waffelbacken in Wetzlar!

Haben Sie schon mal so eine inklusive Waffel probiert? Die Aktion Mensch hat das Projekt mit 49 500 Euro gefördert. Dafür lässt sich eine Menge Teig anrühren. Inklusiver Teig nämlich.

Auf Chefkoch.de habe ich kein Rezept für „inklusiven Waffelteig“ gefunden. Was da wohl alles drin ist?

Ich mag ja die Waffeln meiner Frau. Die sind irgendwie fluffig!

Inklusionswaffeln stelle ich mir eher zäh vor. Und schwer verdaulich. Da muss bestimmt viel Puderzucker drauf.

Egal. Was gefördert wurde, wird gegessen!

Oder: Was gefördert wird, ist Geschmackssache, Herr Milewski! Und da sollten Sie uns nicht den Appetit verderben!

Wenn Fritze Merz uns jetzt die Eingliederungshilfe kürzt, werden wir noch für jede von der Aktion Mensch geförderte Waffel dankbar sein.

Da lassen wir uns nicht in die Suppe bzw. den Waffelteig spucken!

Kaufen Sie lieber mal ein Los!

Stephan Laux Juni 2025