Sonntagstalk mit CassMae und wie sie mit ihrer Musik in Indien ein Star wurde

Bärbel Schäfer und CassMae

Berlin (kobinet) "Die 23jährige Musikerin und Singer-Songwriterin CassMae aus Köln macht Musik mit indischen Einflüssen und singt in 12 indischen Sprachen. Über Nacht ist CassMae mit ihrer Musik ein Star in Indien geworden. Dabei spielt ein Prominenter eine besondere Rolle: Indiens Premierminister Narendra Modi. CassMae erzählt über ihr Märchen und wovon sie in der Zukunft träumt." So heißt es in der Ankündigung des Sonntagstalk zwischen Bärbel Schäfer und CassMae von hr3 mit dem Titel "CassMae über das Märchen, wie sie mit ihrer Musik über Nacht in Indien ein Star wird", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Sonntagstalk mit CassMae