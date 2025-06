Ein Tag vor Johanni und zweimal Best of Hans-Willi Weis

Mittsommer feiern. In Zeiten, in denen Drecksarbeit gefeiert wird, regierungsamtlich. Da ist auch Kolumnist Weis mit seinem Latein am Ende.

Statt „Make love not war“ hat nun „von Veteranen lernen“ Vorrang

Staufen (kobinet) Johanni oder Mittsommer, was für ein schönes Wort. Drecksarbeit, welch ein hässliches! Nur leider führen zur Zeit die Befürworter von Drecksarbeit das Wort und schreiben uns vor, wo es langgeht. Werden wir wie die Lemminge mitschwimmen? – "Summertime and the living is easy", wäre es auch, hätten wir nicht Zeitenwende und Veteraneninklusion. Noch einmal zwei Kolumnen wie Feuer und Wasser und vorweg noch eine Bemerkung zur Verschiebung der kobinet-Literaturbeilage über "behindertes Liebesleben" ins Sommerloch.

Um die kobinet-Nachrichten nicht in Verdacht zu bringen, sie betrieben Wehrkraftzersetzung, habe ich entschieden, die Literaturbeilage V ins Sommerloch zu verschieben. Zur Unzeit „Liebe machen“ auf Kosten von Wehrtauglichkeit und Kriegstüchtigkeit geht gar nicht. Jetzt heißt es stattdessen gerade auch für uns Behinderte: Von Veteranen lernen, heißt siegen lernen. Lernen, wie gesellschaftliche Inklusion und Sichtbarkeit geht. Sogar mit Gesichtsprothese anstelle des zerfetzten oder weggeschossenen Originals. Ja ja, sind schon harte Zeiten. – Wer dann zur Ablenkung doch noch ein wenig in friedenszeitlichen Sommergefühlen schwelgen möchte, liest anschließend nochmals die letztjährige Summertime-Kolumne in dieser Reihenfolge. Wo dann dezent, mehr zwischen den Zeilen, doch noch etwas Liebe gemacht wird.

