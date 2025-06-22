Düsseldorf (kobinet)
Lisa Behme hat eine Petition gemacht.
Mit einer Petition kannst du einen Wunsch an die Regierung schicken.
Du sammelst dafür Unterschriften von Menschen, die das Gleiche wollen wie du.
Eine Petition ist ein Schreiben an Politiker.
In dem Schreiben steht eine Forderung.
Lisa Behme fordert:
Die Eingliederungs-Hilfe darf nicht gekürzt werden.
Eingliederungs-Hilfe ist Geld vom Staat.
Das Geld ist für Menschen mit Behinderung.
Damit können sie besser am Leben teilnehmen.
Lisa Behme sagt: Teilhabe ist kein Luxus.
Das bedeutet: Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilhabe.
Teilhabe ist nicht etwas Besonderes.
Teilhabe ist normal.
Über 160.000 Menschen unterstützen die Petition.
Das sind sehr viele Menschen.
Dennis Sonne ist Politiker von den Grünen.
Er arbeitet im Landtag von Nord-Rhein-West-Falen.
Dennis Sonne hat ein Video gemacht.
In dem Video sprechen bekannte Menschen.
Sie sagen: Unterschreibt die Petition.
Düsseldorf (kobinet) #TeilhabeIstKeinLuxus, so lautet der Hashtag und die klare Aussage von Lisa Behme, die vor kurzem eine Petition gegen Kürzungen in der Eingliederungshilfe auf change.org gestartet hat und schon über 160.000 Unterstützer*innen hat. Dennis Sonne, der für die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag sitzt, hat die Petition zum Anlass genommen und auf seiner Facebookseite ein Video mit Statements einiger bekannter Akteur*innen veröffentlicht, die dazu aufrufen, die Petition zu unterstützen.
Link zum Facebookeintrag und zum Video von Dennis Sonne auf Facebook
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 12. Juni 2025 über die Petition
Link zur Petition und der Möglichkeit der Mitzeichnung
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 4. Juni 2025 zur scharfen Kritik an den Sparforderungen für die Eingliederungshilfe von Friedrich Merz
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten zum Statement von Wilfried Oellers zu Aussagen von Friedrich Merz zur Eingliederungshilfe vom 4. Juni 2025
