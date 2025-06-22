Momentaufnahme 394

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite.
Beim Spielen lernt man einen Menschen schnell kennen.
Das hat schon der Philosoph Platon gesagt.
Menschen, die viel über das Leben und die Welt nachdenken, sind Philosophen.
Sie stellen Fragen und suchen Antworten darauf, wie wir gut leben können.
Platon lebte vor sehr langer Zeit.
Wenn man mit einem Menschen spielt, lernt man ihn in einer Stunde kennen.
Das geht schneller als beim Reden.
Beim Reden braucht man manchmal ein ganzes Jahr.
Platon
Platon