Momentaufnahme 394

Veröffentlicht am 22.06.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Zwei Kinder im Gegenlicht auf einem Stein im Meer
Meer
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde  besser kennenlernen, als im Gespräch in einem Jahr.

Platon

Irina Tischer Nachricht

