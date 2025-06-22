mdr-Bericht über Demo für die Rechte behinderter Menschen in Erfurt

Erfurt (kobinet)

Das bedeutet: Menschen mit Behinderung sollen überall mitmachen können.

Bei der Demonstration geht es um Inklusion.

Nancy Frind organisiert jedes Jahr eine Demonstration in Erfurt.

Das Motto war: Inklusion geht uns alle an.

Die Demonstration war am 20. Juni 2025.

Menschen mit Behinderung wollen zum Beispiel:

Sie ist Europa-Abgeordnete von den Grünen.

Bei der Demonstration war auch Katrin Langensiepen dabei.

In dem Bericht sprechen Nancy Frind und Katrin Langensiepen.

Der Bericht ist etwa 3 Minuten lang.

Der mdr hat über die Demonstration berichtet.

Nach der Demonstration hat sich Nancy Frind bei allen bedankt.

Sie hat auf Facebook geschrieben: Danke, danke, danke.

Sie war sehr dankbar für die Unterstützung.