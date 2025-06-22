Menu Close

mdr-Bericht über Demo für die Rechte behinderter Menschen in Erfurt

Veröffentlicht am 22.06.2025 08:09 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Nancy Frind
Nancy Frind
Foto: privat

Erfurt (kobinet) "Barrierefrei bewegen, eine normale Schule besuchen und nicht nur in einer Werkstätte Schrauben zählen – dafür kämpfen Menschen mit Behinderung schon lange. Nancy Frind organisiert jedes Jahr eine Demonstration in Erfurt", so heißt es in einem knapp dreiminütigen Fernsehbericht des mdr über die Demonstration unter dem Motto "Inklusion geht uns alle an", die am 20. Juni 2025 in Erfurt stattfand. Mit dabei war auch die Europaabgeordnete der Grünen Katrin Langensiepen, die im Filmbericht neben Nancy Frind ebenfalls zu Wort kommt.

Link zum mdr-Bericht über die Demonstration in Erfurt 

Link zum Vorbericht der kobinet-nachrichten vom 18. Juni 2025 zur Demonstration in Erfurt

Auf Facebook bedankte sich Nancy Frind nach der Demonstration in Erfurt mit einem dreifachen „Danke, danke, danke“ an alle, die bei der Demo für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen dabei waren. „Ihr seid großartig! Ich bin unglaublich dankbar für eure Unterstützung, eure Präsenz und eure Stimmen. Ein riesiges Dankeschön geht auch an alle Rednerinnen und an die Vertreterinnen aus der Politik, die heute gesprochen und zugehört haben. (…) Heute sind wir erstmal alle ziemlich geschafft – aber erfüllt. Bleibt dran …!“

Link zum Facebook-Eintrag von Nancy Frind nach der Demonstration

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Markus Walloschek
22.06.2025 10:04

https://youtu.be/156I2tDGtU0 hier das Video von der Ansprache von Kathrin Langensiepen EU Abgeordnete

