Inklusionsbeirat hat sich in neuer Wahlperiode konstituiert: Wichtige Themen stehen an

Das Gesetz sagt: Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen.

Gruppenbild des Inklusionsbeirat 2025

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Am 17. Juni 2025 kam der Inklusionsbeirat der neuen Wahlperiode zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Der Beirat ist das zentrale Gremium der Staatlichen Koordinierungsstelle nach Art. 33 der UN-Behindertenrechtskonvention. Er hat die Aufgabe, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in nationales Recht durch die Einbindung der Zivilgesellschaft zu begleiten. "Zu den wichtigsten Themen des Beirats in dieser Wahlperiode zählen unter anderem die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes, der Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Gesundheitswesen sowie bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum. Diese Schwerpunkte spiegeln sich auch in den inklusionspolitischen Vorhaben wider, auf die sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag geeinigt haben." Darauf hat der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, mittels eines Facebook-Post aufmerksam gemacht.

Berlin (kobinet)

Den Vorsitz des Inklusionsbeirates führt der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Die Mitglieder des Beirats sind bundesweit tätige Verbände und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Dazu gehören:

• Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e. V.

• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V.

• Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e. V.

• Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V.

• Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.

• Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.

• Deutscher Bundesjugendring

• Deutscher Gehörlosen-Bund e. V.

• Deutscher Schwerhörigenbund e. V.

• Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V.

• Konferenz der Landesbehindertenbeauftragten

• Sozialverband Deutschland e. V.

• Sozialverband VdK Deutschland e. V.

• Weibernetz e. V.

• Werkstatträte Deutschland e. V.

Link zum Facebook-Post des Bundesbehindertenbeauftragten