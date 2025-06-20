Beckum (kobinet)

Ulrike Kolar will hör-behinderten Menschen helfen. Sie will die Gespräche beim Arzt leichter machen.

Dafür hat Ulrike Kolar ein Schulungs-Konzept gemacht. Mit dem Konzept lernen die Menschen in Arzt-Praxen: So spreche ich richtig mit schwer-hörenden Menschen.

Das Konzept zeigt auch: Barriere-Freiheit für das Hören kostet nicht immer viel Geld. Barriere-Freiheit bedeutet: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.

Ulrike Kolar wohnt in Beckum. In Beckum hat sie ihr Konzept schon ausprobiert. Das Konzept hat gut funktioniert.

Das Kompetenz-Zentrum Selbst-bestimmt Leben berichtet über Ulrike Kolar. Ein Kompetenz-Zentrum ist ein Ort, wo Fachleute ihr Wissen bündeln und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Sie helfen anderen Menschen mit ihrem Wissen. Das Zentrum ist im Regierungs-Bezirk Münster. Der Bericht hat den Titel: Schreien hilft nicht.

Viele Menschen denken falsch über schwer-hörende Menschen. Sie denken: Man muss nur laut sprechen. Dann versteht der schwer-hörende Mensch alles.

Das ist nicht richtig. Das weiß Ulrike Kolar sehr gut. Sie sagt: Lautes Sprechen hilft nicht. Schreien hilft auch nicht.

Das ist keine Lösung. Lautes Sprechen ist auch nicht respekt-voll. Und es löst die Probleme beim Sprechen nicht.

Ulrike Kolar ist heute 66 Jahre alt. Sie hört seit mehr als 30 Jahren sehr schlecht.

Anfang der 1990er Jahre hatte sie mehrere Hör-Stürze. Seitdem hört sie auf dem linken Ohr fast gar nichts. Auf dem rechten Ohr hört sie auch sehr schlecht.

Ulrike Kolar hat auch bis heute einen chronischen Tinnitus. Das bedeutet: Sie hört immer Geräusche in beiden Ohren. Seit 1998 trägt sie Hör-Geräte in beiden Ohren.

Früher hat Ulrike Kolar lange gearbeitet. Sie war Vertriebs-Leiterin in der Elektro-Industrie. Sie war auch Haupt-Einkäuferin in der Lebensmittel-Industrie.