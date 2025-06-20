Nichts verschüttet, Dank und Antwort an Riedl

Staufen (kobinet)
Stephan Riedl hat einen langen Text geschrieben.
Darin stellt er seine Meinung dar.
Das war viel Arbeit.
Dafür möchte ich ihm danken.
Wir haben verschiedene Meinungen.
Das wird durch die Texte gut deutlich.
Menschen können sich selbst eine Meinung bilden.
Dafür müssen sie aber unsere Texte genau lesen.
Ich möchte kurz auf einige Punkte antworten.
Das Medium hier ist nicht so gut für lange Diskussionen.
Medium bedeutet hier: Die Art der Kommunikation, also dieser Text.
Deshalb halte ich mich kurz.
Stephan Riedl erwähnt Abraham Maslow.
Abraham Maslow war ein amerikanischer Psychologe.
Maslow hat eine Bedürfnis-Pyramide entwickelt.
Die Bedürfnis-Pyramide zeigt, welche Bedürfnisse Menschen haben.
Die Pyramide hat verschiedene Stufen: Ganz unten stehen die wichtigsten Bedürfnisse wie Essen und Trinken.
Das erinnert mich an frühere Texte.
Ich finde es schön:
Menschen verschiedener Generationen können noch über dieselben Ideen sprechen.
Stephan Riedl sagt:
Meine Ideen sind wie die von evangelikalen Kreationisten.
Evangelikale Kreationisten sind religiöse Menschen.
Sie glauben, dass Gott die Welt genau so erschaffen hat, wie es in der Bibel steht.
Das sehe ich nicht so.
Das werden Sie auch nicht ernst meinen.
Stephan Riedl sagt auch:
Ich greife Neitzel und Masala mit der Spitzhacke an.
Neitzel und Masala sind zwei Wissenschaftler.
Mit der Spitzhacke angreifen bedeutet: jemanden sehr hart kritisieren.
Und ich bin ein radikaler Pazifist.
Ein Pazifist ist ein Mensch, der gegen Krieg und Gewalt ist.
Radikal bedeutet: sehr streng, ohne Ausnahmen.
Das stimmt nicht.
Ich lese sehr genau.
Ich zitiere sehr genau.
Ungenauigkeit stört mich sehr.
Ich nehme beide Autoren intellektuell ernst.
Intellektuell bedeutet: mit dem Verstand, auf geistigem Niveau.
Ich mache keine Karikaturen von ihnen.
Karikaturen bedeutet hier: übertriebene, verzerrte Darstellungen.
Stephan Riedl sagt:
Masala befürwortet keinen Blutzoll.
Blutzoll bedeutet: Menschen sterben im Krieg.
Aber wer Krieg für notwendig erklärt:
Der muss auch Blutzoll zahlen.
Masala wünscht sich das nicht.
Aber er bringt das Wort Blutzoll bewusst ins Spiel.
Er will zeigen:
Die Bevölkerung muss im Verteidigungsfall Opfer bringen.
Neitzel und Masala sind für mich keine Monster.
Aber ich habe eine andere moralische Haltung.
Ich halte ihre Haltung für nicht verantwortbar.
Sie riskieren die globale Vernichtung der Menschheit.
Das kann bei einer nuklearen Eskalation passieren.
Nukleare Eskalation bedeutet: Der Konflikt wird immer schlimmer, bis Atomwaffen eingesetzt werden.
Putin provoziert das.
Aber sie wollen bei der Abschreckung mitspielen.
Abschreckung bedeutet: Man zeigt dem Gegner, dass man stark ist, damit er nicht angreift.
Das nenne ich nicht-beabsichtigte Komplizenschaft mit dem Gegner.
Komplizenschaft bedeutet: Man arbeitet mit jemandem zusammen, auch wenn man das nicht will.
Putin will Krieg und führt Krieg.
Dann haben wir keine andere Wahl als auch Krieg zu führen.
Er bestimmt das Spiel.
Das ist die entscheidende Herausforderung.
Intellektuelle sollten radikal denken.
Das heißt:
Sie sollten an die Wurzel gehen.
Sie dürfen sich damit nicht beruhigen.
Sie müssen nach Auswegen suchen.
Die Situation scheint weglos zu sein.
Weglos bedeutet: Es scheint keinen Ausweg zu geben.
Trotzdem müssen wir über Möglichkeiten der zivilen Verteidigung nachdenken.
Zivile Verteidigung bedeutet: Verteidigung ohne Waffen und Militär.
Dafür fordere ich ein Sondervermögen Nachdenken.
Sondervermögen ist extra Geld für einen bestimmten Zweck.
Stephan Riedl vergleicht einen Bäckermeister mit der Staatsführung.
Das ist weit hergeholt.
Weit hergeholt bedeutet: Der Vergleich passt nicht gut.
Genauso der Vergleich mit der Behindertenbewegung.
Die Behindertenbewegung ist eine unbewaffnete Bürgerrechtsbewegung.
Eine Bürgerrechtsbewegung kämpft für die Rechte von Menschen.
Ich wünsche mir sogar oft mehr Militanz von ihr.
Militanz bedeutet hier: stärker und bestimmter für seine Rechte eintreten.
Sie ist manchmal zu defensiv oder politisch naiv.
Defensiv bedeutet: zurückhaltend, sich nur verteidigend.
Naiv bedeutet: zu gutgläubig, die Wirklichkeit nicht richtig einschätzend.
Sehr ärgerlich finde ich:
Stephan Riedl rechtfertigt den Unterricht an der Waffe an baltischen Schulen.
Die baltischen Länder sind Estland, Lettland und Litauen.
Er sagt:
Putin und die Russen machen das noch schlimmer mit der Kinder-Militarisierung.
Militarisierung bedeutet: Kinder lernen militärische Dinge und werden auf den Krieg vorbereitet.
Das können Sie nicht ernst meinen.
Ich schätze Sie als klugen Menschen.
Aber diesen Spruch sollten Sie sich verkneifen:
Wenn ein kriegsbereiter Staat glaubt, uns kostengünstig unterwerfen zu können, knallt es auch bei uns.
Das steht Ihnen nicht gut.
Ich denke:
Wir wünschen uns beide, dass es dazu nicht kommt.
Es soll bei uns höchstens an Silvester knallen.
Und das mit abnehmender Tendenz.
Das Wort Neorömer streiche ich.
Neorömer bedeutet: Menschen, die wie die alten Römer denken.
Stephan Riedl hat recht.
Ich nannte Masala so wegen der römischen Formel pacem para bellum.
Pacem para bellum ist Lateinisch und bedeutet: Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor.
Heute berufen sich viele Menschen auf diese Formel.
Dann wäre fast jeder ein Neorömer.
Das Wort verliert seine Bedeutung.
Ich halte daran fest:
Masala spricht sich für staatspolitische Tradition machtpolitischer Kälte aus.
Machtpolitische Kälte bedeutet: Politik, die nur an Macht interessiert ist, ohne Mitgefühl.
Diese Tradition kommt aus der imperialen Machtpolitik Roms.
Imperial bedeutet: wie ein Kaiserreich, das andere Länder beherrschen will.
Die Akteure der internationalen Politik praktizieren das offen und zynisch.
Akteure sind die handelnden Personen.
Zynisch bedeutet: ohne Rücksicht auf moralische Werte.
Sie berufen sich auf das Völkerrecht oder die regelbasierte Ordnung.
Völkerrecht sind die Regeln, die zwischen Staaten gelten.
Aber sie instrumentalisieren diese Kategorien.
Instrumentalisieren bedeutet: etwas als Werkzeug benutzen, um eigene Ziele zu erreichen.
Mich wundert:
Stephan Riedl hat die Number Nine von MoW nicht beachtet.
Number Nine ist ein Text oder Dokument von MoW (wahrscheinlich eine Organisation).
Er ist mit keinem Wort auf den Inhalt eingegangen.
Diese Number Nine bezieht sich auf Zahlen vom Bundeswehrverband.
Diese Zahlen zeigen ein verheerendes Bild für den Kriegsfall.
Verheerend bedeutet: sehr schlimm, mit großer Zerstörung.
Es geht um Opferzahlen und Zerstörung.
Raul Krauthausen hat diese Number Nine für seinen Newsletter freigegeben.
Raul Krauthausen ist ein bekannter Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Ein Newsletter ist ein regelmäßiger Informationsbrief per E-Mail.
Er ist eine wichtige Person für Texte über Behinderte.
Die Number Nine hat ihn überzeugt oder mindestens beeindruckt.
