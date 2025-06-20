Ministerpräsident Kretschmer legt nach bei hohen Kosten der Eingliederungshilfe

Berlin (kobinet)

Es gab Aussagen von wichtigen Politikern. Diese Aussagen haben viele Menschen verunsichert.

Friedrich Merz ist der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist der Chef der deutschen Regierung. Er entscheidet zusammen mit seinen Ministern, was in Deutschland passiert. Er hat über Einsparungen gesprochen. Die Einsparungen sollen bei der Jugendhilfe sein.

Und bei der Eingliederungshilfe. Der Staat hilft Menschen, die im Alltag Unterstützung brauchen. Das Geld oder die Hilfe nennt man Eingliederungshilfe.

Wilfried Oellers ist ein Politiker von der CDU. Er hat eine andere Meinung gesagt. Er sagt: Es geht um weniger Bürokratie. Nicht um weniger Geld für die Hilfen.

Mehr Informationen gibt es hier: https://www.eu-schwerbehinderung.eu/i...

Michael Kretschmer ist Minister-Präsident von Sachsen. Er hat auch etwas gesagt. Seine Aussage macht die Menschen noch mehr unsicher.

Er hat in der Minister-Präsidenten-Konferenz gesprochen. Dort hat er über die hohen Kosten vom Bundesteilhabegesetz gesprochen. Das Gesetz hilft Menschen mit Behinderung, besser am Leben teilzunehmen. Es gibt ihnen mehr Unterstützung für Arbeit, Wohnen und Freizeit.

EU-Schwerbehinderung.eu berichtet über diese Aussagen. Sie haben ein Video auf YouTube gemacht. In dem Video kann man die Aussagen von Michael Kretschmer hören.