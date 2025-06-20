Menu Close

Ministerpräsident Kretschmer legt nach bei hohen Kosten der Eingliederungshilfe

Veröffentlicht am 20.06.2025 10:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) "Es war die Aussage des Bundeskanzlers Friedrich Merz, die in den letzten Tagen zu viel Verunsicherung geführt hat, als der Bundeskanzler von Einsparungen in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe gesprochen hat. Zwar gab es von dem Unionsabgeordneten Wilfried Oellers (CDU) eine Gegendarstellung, die inhaltlich den Fokus auf Bürokratieabbau gerichtet hat (hier nachzulesen https://www.eu-schwerbehinderung.eu/i..., doch Michael Kretschmer (Ministerpräsident von Sachsen) hat mit seiner Aussage in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Worte gefunden, die weitere Verunsicherung auslösen dürften." Dies berichtet EU-Schwerbehinderung.eu, das den Auszug zu den Aussagen der hohen Kosten des Bundesteilhabegesetzes von Ministerpräsident Michael Kretschmer aus Sachsen auf YouTube eingestellt hat. 

Link zum YouTube-Video zu den Aussagen des sächsischen Ministerpräsidenten

1 Lesermeinung
Inge Ro.
21.06.2025 10:42

Einsparungspotential in unserem Fall: Statt mehr als 4-jähriger Verzögerungs- und Verhinderungstaktik mit drei Bedarfsermittlungen (eine davon erfolgte nach dem Schema der Pflegestufen bis 2017, obwohl es um Teilhabe geht) und vielen bürokratischen Hürden, sollte einfach korrekt vorgegangen werden: Bedarfsermittlung mit einem korrekten Instrument, gemeinsames Gespräch, Zielvereinbarung, Bescheid.
In Unterfranken folgen dann ziemlich sicher noch Widerspruch und Klage…

