Erwachsenenschutzrecht vor massiver Demontage

Am 16. Juni 2025 wurde im österreichischen Nationalrat das Budgetbegleitgesetz behandelt. Das Budgetbegleitgesetz ist ein Gesetz über Geld vom Staat.

Das Gesetz hat große Auswirkungen auf das Erwachsenenschutzrecht. Das Erwachsenenschutzrecht schützt erwachsene Menschen mit Behinderungen.

Es gab viel Kritik an dem Gesetz. Trotzdem wurden die schlechten Pläne nicht gestoppt.

Der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS hat darüber berichtet.

Die Regierung plant Änderungen im Erwachsenenschutzrecht. Die Regierung besteht aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Das sind 3 Parteien in Österreich.

Die Änderungen haben große Auswirkungen auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Besonders geht es um die Selbstbestimmung. Du darfst selbst wählen, was du tun möchtest. Niemand darf dir sagen, wie du leben sollst. Selbstbestimmung bedeutet: Man kann selbst über sein Leben entscheiden.

Manche Menschen haben eine gerichtliche Erwachsenenvertretung. Das bedeutet: Eine andere Person hilft ihnen bei wichtigen Entscheidungen. Diese Menschen sollen weniger selbst bestimmen können.

Viele Organisationen und Fachleute kritisieren die Pläne. Sie sagen: Die Pläne sind schlecht. Sie fordern: Die Regierung soll die Pläne zurücknehmen.