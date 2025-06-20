Menu Close

Beitrag zu Werkstätten für behinderte Menschen: Inklusion in einer Sonderwelt

Veröffentlicht am 20.06.2025 07:24 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) "Werkstätten für Menschen mit Behinderung bilden einen Niedriglohnsektor mit sozialem Anstrich, so zumindest die Kritik. Doch es gibt Ansätze, wie es besser gehen könnte." Dies schreibt die Journalistin Rebecca Sawicki in einem aktuellen Beitrag über die Kritik am System der Werkstätten für behinderte Menschen, der nun auf web.de mit der Überschrift "Inklusion in einer 'Sonderwelt'" erschienen ist. "Immer wieder stehen Werkstätten für Menschen mit Behinderung in der Kritik. Wegen der geringen Bezahlung, wegen des Drucks, wegen der fehlenden Chancen, das System irgendwann wieder zu verlassen. Kritiker unterstellen: Die Werkstätten bilden einen Niedriglohnsektor mit sozialem Anstrich", heißt es u.a. in dem Beitrag.

