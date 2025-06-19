Jungen Leuten mit Behinderung eine Stimme geben

Symbol Ausrufezeichen mit Schatten

Bremen-Osterholz (kobinet) Im Jugendbeirat können sich junge Leute in Osterholz in die Stadtteilpolitik einmischen, ihre Interessen vertreten und die Geschicke vor Ort mitgestalten. Natürlich steht dieses Gremium auch Jugendlichen offen, die mit einer Behinderung leben. Der Martinsclub Bremen startet nun ein Angebot, um dieser Zielgruppe den Einstieg in den Osterholzer Jugendbeirat zu erleichtern. "Wir finden es wichtig, dass sich junge Leute, die mit einer Beeinträchtigung leben, im Stadtteil engagieren und ihre Anliegen zu Gehör bringen. Ihre Sichtweise ist wichtig, um eine inklusive Jugendpolitik für Osterholz zu machen, die allen gerecht wird", findet Rosa Petram, die das Angebot für den Martinsclub organisiert. Diese Zielgruppe kann sich nun an den Martinsclub wenden, um Eingang in den Osterholzer Jugendbeirat zu finden.

„Manche wünschen sich hierfür Unterstützung, um an Sitzungen des Beirates teilzunehmen, andere trauen sich vielleicht nicht alleine. Unser Angebot ermöglicht es, gemeinsam im Jugendbeirat aufzutreten. Und auch vorab Themen festzulegen und vorzubereiten, die für die Jugendlichen wichtig sind. Eine pädagogische Fachkraft unterstützt alle Interessierten dabei, um in dem Gremium mitarbeiten zu können“, so Petram.

Erstes Treffen zur Jugendbeiratssitzung am 25. Juni um 16:30 Uhr

Erstmals soll die Martinsclub-Gruppe zur nächsten Sitzung des Jugendbeirats Osterholz zusammenkommen. Diese ist für Mittwoch, den 25. Juni um 16:30 Uhr angesetzt, Treffpunkt ist das Alkoholfreie Jugendcafé, Walliser Straße 125, 28325 Bremen. Zukünftig sind neben den Jugendbeiratssitzungen weitere Treffen zum Kennenlernen und zur Themenbesprechung geplant. Die Termine dazu werden vorab gemeinsam abgestimmt.

Wer das Angebot des Martinclub in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich zur Anmeldung an Rosa Petram, E-Mail: [email protected], Telefon: 0421-33118055, zu wenden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

„Bring dich ein!“

Das Angebot ist Teil des Jugendprojektes „Bring dich ein!“, das der Martinsclub Bremen in Osterholz umsetzt. Es wird durch die Deutsche Fernsehlotterie und die Barthel Stiftung gefördert.

Der Martinsclub Bremen ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe in Bremen. Gegründet im Jahr 1973, bietet er heute ein vielfältiges Leistungsangebot. Dazu zählen Wohnbetreuung, Assistenz in Schule, Jugendhilfe, Pflege, Bildungs- und Freizeitangebote, Fortbildungen für soziale Berufsfelder, eine Tagungsraumvermietung, eine Tagespflege, zwei inklusive Gastronomiebetriebe, eine Agentur für barrierefreie Kommunikation sowie eine Agentur für inklusive Arbeitsvermittlung. Gesellschaftlich und politisch setzt sich der Martinsclub mit seinen ca. 1.400 Beschäftigten für Inklusion und Gleichberechtigung ein. In den Bremer Stadtteilen Neustadt, Findorff, Kattenturm, Gröpelingen, Huckelriede, Vegesack, Walle, Osterholz und Vahr sowie in der niedersächsischen Stadt Syke ist der Verein mit einem Quartierszentrum vertreten, wie es vonseiten des Martinsclub heißt.

