Dritte Weltkonferenz zum barrierefreien Tourismus wird vorbereitet

TURIN (kobinet)

Es gibt Konferenzen zum barriere-freien Tourismus. Das sind große Treffen von Menschen aus der ganzen Welt. Die Menschen sprechen über Reisen ohne Barrieren.

Die erste Konferenz war im Jahr 2014 in Montreal. Die zweite Konferenz war im Jahr 2018 in Brüssel. Jetzt wird die dritte Konferenz geplant.

Die dritte Konferenz ist vom 5. bis zum 7. Oktober. Die Konferenz ist in Turin. Turin ist eine Stadt in Italien.

Die Konferenz macht der Verband „Destinations for all DfA". Das bedeutet: Reise-Ziele für alle. DfA ist eine Vereinigung. In der Vereinigung sind Städte und Reise-Regionen.

Die Städte und Reise-Regionen wollen barriere-freien Tourismus. Barriere-freier Tourismus bedeutet: Alle Menschen können reisen. Auch Menschen mit Behinderungen.

Es soll keine Hindernisse geben. Die Vereinigung arbeitet nach der UN-Konvention. Die UN-Konvention ist ein wichtiger Vertrag zwischen vielen Ländern, der Regeln für alle festlegt. Diese Regeln sollen dafür sorgen, dass alle Menschen gut leben können und die gleichen Rechte haben.

Die UN-Konvention ist für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die Welt-Tourismus-Organisation hat auch Empfehlungen gemacht. Man sagt dir, was gut für dich ist. Diese Tipps können dir bei einer Entscheidung helfen.

Die Empfehlungen sind für Tourismus für alle. Bei der zweiten Konferenz im Jahr 2018 haben die Menschen wichtige Sachen gelernt:

Barriere-freier Tourismus kostet nicht nur Geld. Barriere-freier Tourismus kann auch Geld bringen. Viele Beispiele zeigen das.

Menschen sollen nicht nur an einzelne Orte denken. Menschen sollen an ganze Reisen denken. Alle Teile der Reise sollen barriere-frei sein.

Influencer sind wichtig. Influencer sind Menschen mit vielen Followern im Internet. Sie beeinflussen andere Menschen. Sie helfen bei Entscheidungen über Reisen.

Barriere-freier Tourismus ist Tourismus für alle. Alle Menschen sollen schöne Erfahrungen machen können. Alle Menschen sollen Emotionen erleben können.

Viele Menschen arbeiten an barriere-freiem Tourismus. Wenn alle zusammen-arbeiten wird es noch besser. Partner-schaften sind sehr wichtig.

Die dritte Konferenz wird wieder besonders. Viele Menschen treffen sich dort. Die Menschen arbeiten alle am barriere-freien Tourismus. Sie tauschen sich aus.

Sie bilden Partner-schaften auf der ganzen Welt. Bei der Konferenz gibt es diese wichtigen Themen:

Geschäfte mit barriere-freiem Tourismus. Es gibt Tipps für kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt auch Tipps für ganze Länder.

Ausbildung und Training. Menschen lernen neue Fähigkeiten. Dadurch entstehen neue Arbeits-plätze.

Neue Technologien für barriere-freien Tourismus. Zum Beispiel Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Computer und Internet werden immer wichtiger in unserem Leben. Diese Umwandlung in die digitale Welt macht viele Aufgaben leichter und schneller.

Auch virtuelle Realität. Diese Technologien helfen beim Reisen ohne Barrieren.

Gute Beispiele für barriere-freien Tourismus. Menschen zeigen was gut funktioniert.