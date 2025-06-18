Umfassende Inklusion bleibt nachhaltige Forderung für Personen im Autismus-Spektrum

Wien (kobinet)

Heute ist der Autistic Pride Day. Das ist am 18. Juni. Diesen Tag gibt es seit dem Jahr 2005.

An diesem Tag geht es um autistische Menschen. Autistische Menschen nehmen die Welt anders wahr als andere Menschen. Sie haben oft besondere Stärken und Schwächen. Die Gesellschaft soll autistische Menschen akzeptieren. Inklusion ist sehr wichtig. Inklusion: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Das ist nicht nur eine Möglichkeit. Das ist ein Muss für alle Menschen.

An diesem Tag können sich autistische Menschen selbst feiern. Sie können für Veränderungen kämpfen. Diese Veränderungen sollen in allen Bereichen vom Leben passieren.

Das schreibt der österreichische Online-Nachrichten-Dienst BIZEPS. BIZEPS ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen in Österreich. Sie schreiben Nachrichten über Themen, die für Menschen mit Behinderungen wichtig sind.