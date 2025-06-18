Menu Close

Über 150.000 Unterstützer*innen für Petition Hände weg von der Eingliederungshilfe

Veröffentlicht am 18.06.2025 07:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) Friedrich Merz kritisierte auf dem Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in Berlin die gestiegenen Ausgaben für die Eingliederungshilfe. Er nannte Steigerungen von zehn Prozent "nicht länger akzeptabel" und kündigte an, die Fördermittel "umfassend zu überprüfen". "Das ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Die Eingliederungshilfe ist kein Kostenproblem – sie ist ein Menschenrecht. Sie ermöglicht Teilhabe, Inklusion und Würde. Wer sie kürzt, kürzt nicht nur Leistungen, sondern auch Menschlichkeit." So heißt es in einer Petition, die auf change.org mit dem Titel "Hände weg von der Eingliederungshilfe – Teilhabe darf nicht gekürzt werden!" eingestellt wurde und bereits über 152.000 Unterstützer*innen hat.

