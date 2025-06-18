Über 150.000 Unterstützer*innen für Petition Hände weg von der Eingliederungshilfe

Berlin (kobinet)

Friedrich Merz hat etwas auf einem Kongress gesagt. Der Kongress war vom Deutschen Städte- und Gemeinde-Bund in Berlin. Friedrich Merz hat über die Eingliederungs-Hilfe gesprochen. Der Staat hilft Menschen, die im Alltag Unterstützung brauchen. Das Geld oder die Hilfe nennt man Eingliederungshilfe.

Die Eingliederungs-Hilfe kostet mehr Geld als früher. Friedrich Merz findet das schlecht. Er sagt: Die Kosten steigen um 10 Prozent. Prozent ist ein Teil von 100. 50 Prozent bedeutet: die Hälfte von allem.

Das ist zu viel. Friedrich Merz will die Förder-Mittel prüfen. Vielleicht will er weniger Geld geben.

Viele Menschen sind sehr wütend über Friedrich Merz. Sie haben eine Petition gemacht. Mit einer Petition kannst du einen Wunsch an die Regierung schicken. Du sammelst dafür Unterschriften von Menschen, die das Gleiche wollen wie du. Eine Petition ist ein Brief mit vielen Unterschriften.

In der Petition steht: Das ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen mit Behinderung. Auch für ihre Familien ist das schlecht.

Die Eingliederungs-Hilfe ist kein Kosten-Problem. Die Eingliederungs-Hilfe ist ein Menschen-Recht. Menschen mit Behinderung sollen überall mit-machen können. Das nennt man Teilhabe. Jeder Mensch soll überall mitmachen können. Alle sollen bei der Schule, Arbeit oder Freizeit dabei sein dürfen.

Menschen mit Behinderung sollen überall dabei sein. Das nennt man Inklusion. Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung. Menschen mit Behinderung haben eine Würde.

Wer die Eingliederungs-Hilfe kürzt macht etwas Schlimmes. Er kürzt nicht nur Leistungen. Er kürzt auch die Menschlichkeit.