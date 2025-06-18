Sportler weiten ihr Engagement für Special Olympics Deutschland aus

KÖLN (kobinet)

Bei einem Training haben bekannte Sport-Stars mit Menschen mit Lern-Schwierigkeiten trainiert. Manche Menschen haben es schwer beim Lernen neuer Dinge. Sie brauchen mehr Zeit oder besondere Hilfe, um gut lernen zu können.

Das Training war von Special Olympics Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Land in Deutschland mit vielen Städten wie Köln und Dortmund. Dort leben viele Menschen. Special Olympics ist eine Sport-Organisation. Sie macht Sport-Angebote für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Das Training war an der Deutschen Sport-Hochschule in Köln. Dort haben 100 Sportler und Sportlerinnen mitgemacht. Manche haben Lern-Schwierigkeiten. Manche haben keine Lern-Schwierigkeiten.

Die Sport-Stars waren: Anna-Maria Wagner.Sie ist Judo-Welt-Meisterin.

Julian Köster.Er spielt Handball in der deutschen National-Mannschaft.

Sie haben Judo und Handball trainiert. Das Training war eine Vorbereitung. Im Jahr 2026 gibt es die Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland. Dort können die Sportler und Sportlerinnen mitmachen.

Auch junge Sportler haben mitgemacht. Sie konnten Judo und Handball kennen-lernen.

Anna-Maria Wagner und Julian Köster helfen Special Olympics schon seit dem letzten Jahr. Sie machen viele Aktionen in Nordrhein-Westfalen.

Anna-Maria Wagner hat schon früher geholfen. Sie hat die deutsche Judo-Mannschaft trainiert. Das war vor den Special Olympics World Games in Berlin 2023. Seit Oktober 2024 ist sie offizielle Judo-Botschafterin in NRW.

Julian Köster war ein Gesicht der Landes-Spiele 2024 in Münster. Diese Spiele waren von Special Olympics NRW. Seitdem ist er Handball-Botschafter.

Nach dem Training haben beide etwas Wichtiges gesagt: Sie wollen noch mehr helfen. Sie wollen nicht nur in Nordrhein-Westfalen helfen. Sie wollen in ganz Deutschland helfen.

Sie werden Botschafter von Special Olympics Deutschland. Sie setzen sich für eine inklusive Gesellschaft ein.