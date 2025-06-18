Inklusion geht uns alle an

Jena / Erfurt (kobinet)

Barbara Vieweg arbeitet beim Jenaer Zentrum für selbst-bestimmtes Leben behinderter Menschen. Sie sagt: Inklusion geht uns alle etwas an. Inklusion bedeutet: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Am 20. Juni 2025 gibt es eine Kund-gebung für Inklusion. Eine Kund-gebung ist eine Veranstaltung. Dort sprechen Menschen über wichtige Themen. Die Kund-gebung ist um 16:00 Uhr.

Sie ist am Anger-dreieck in Erfurt. Barbara Vieweg sagt noch mehr: Inklusion ist ein Menschen-recht. Menschen mit Behinderungen haben lange dafür gekämpft.

Das war auf der ganzen Welt so. In den letzten Wochen gibt es wieder Einspar-vorschläge. Einspar-vorschläge bedeutet: weniger Geld ausgeben. Manche Leute sagen: Die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen ist zu teuer.

Das soll sich ändern. Es soll weniger Geld kosten. Barbara Vieweg sagt: Das ist falsch. Menschen mit Behinderungen sind keine Kosten-fallen.

Sie sind gleich-berechtigte Bürger und Bürgerinnen. Wer Eingliederungs-hilfe kürzt macht etwas Schlimmes. Der Staat hilft Menschen, die im Alltag Unterstützung brauchen. Das Geld oder die Hilfe nennt man Eingliederungshilfe.

Wer diese Hilfe kürzt der kürzt nicht nur Leistungen. Der kürzt auch Menschlichkeit. Immer wieder wird die Teil-habe vom Geld abhängig gemacht. Teil-habe bedeutet: dabei sein können.

Das passiert auch bei Frauen mit Behinderungen. Ein Gutachten vom Frei-staat Thüringen sagt etwas Wichtiges. Ein Gutachten ist ein Bericht von Fach-leuten. Das Gutachten sagt: Die 12 Frauen-häuser in Thüringen müssen zugänglich werden.

Sie müssen für Frauen mit Behinderungen zugänglich werden. Das wird Geld kosten. Aber Gewalt-schutz darf nicht vom Geld abhängig gemacht werden. Barbara Vieweg sagt: Wer sich nicht wehrt lebt verkehrt.

Deshalb sind Demonstrationen wie diese so wichtig. Das ist, wenn viele Menschen zusammen auf die Straße gehen. Sie zeigen ihre Meinung zu einem wichtigen Thema. Sie tragen oft Schilder mit ihrer Meinung.

Nichts über uns ohne uns. Der Landes-verband für Frauen mit Behinderungen in Thüringen organisiert die Kund-gebung. Der Landes-verband heißt auch LaFit. Fridays for Future Erfurt organisiert auch mit.

Sie wollen eine inklusive Gesellschaft. In einer inklusiven Gesellschaft werden alle Menschen gesehen. Alle Menschen werden gehört. Alle Menschen werden ernst genommen.

Nancy Frind hat darauf aufmerksam gemacht. Diese Gäste kommen zur Kund-gebung: Katharina Schenk ist Thüringer Ministerin. Sie ist Ministerin für Soziales Gesundheit Arbeit und Familie.

Katrin Langen-siepen ist Mitglied vom Europäischen Parlament. Sie gehört zur Fraktion Die Grünen/EFA. Sie setzt sich seit Jahren für Inklusion ein. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein.

Die Teil-nahme ist barriere-frei. Es gibt ausreichend Sitz-möglichkeiten. Die Teil-nahme ist offen für alle. Kommt vorbei.