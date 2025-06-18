Menu Close

Inklusion geht uns alle an

Veröffentlicht am 18.06.2025 07:24 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat für Kundgebung am 20. Juni 2025 in Erfurt
Plakat für Kundgebung am 20. Juni 2025 in Erfurt
Foto: privat

Jena / Erfurt (kobinet) "Inklusion geht uns alle was an." Dies betonte Barbara Vieweg vom Jenaer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen im Vorfeld einer Kundgebung für Inklusion und die Sichtbarkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen, die am 20. Juni 2025 um 16:00 Uhr am Angerdreieck in Erfurt stattfindet. Und weiter betonte sie: "Inklusion ist ein Menschenrecht, dafür haben Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt lange gekämpft. In den letzten Wochen gibt es wiedermal Einsparvorschläge. Die Unterstützungsleistungen seien zu teuer. Das soll sich ändern – also weniger Geld kosten. Menschen mit Behinderungen sind keine Kostenfallen, sondern gleichberechtigte Bürger*innen. Wer Eingliederungshilfe kürzt, kürzt nicht nur Leistungen, sondern auch Menschlichkeit. Immer wieder wird die Teilhabe vom Geld abhängig gemacht. So auch bei Frauen mit Behinderungen. Ein Gutachten des Freistaats Thüringen spricht die dringende Empfehlung aus, dass die 12 Frauenhäuser in Thüringen für Frauen mit Behinderungen zugänglich werden müssen. Auch das wird Geld kosten aber Gewaltschutz darf nicht vom Geld abhängig gemacht werden. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Deshalb sind Demonstrationen wie diese so wichtig. Nichts über uns, ohne uns!!!"

Der Landesverband für Frauen mit Behinderungen in Thüringen (LaFit) und Fridays for Future Erfurt organisieren die Kundgebung gemeinsam – für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen gesehen, gehört und ernst genommen werden. Darauf hat Nancy Frind aufmerksam gemacht.

Gäste bei der Kundgebung sind:

  • Katharina Schenk, Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie
  • Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments und Teil der Fraktion Die Grünen/EFA, die sich seit Jahren engagiert für Inklusion und soziale Gerechtigkeit einsetzt

„Die Teilnahme ist barrierefrei, es stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Die Teilnahme ist offen für alle. Kommt vorbei und setzt gemeinsam mit uns ein Zeichen für Inklusion, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe!“ heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.