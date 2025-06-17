Menu Close

Wie Inklusion in deutschen Kommunen gelingen kann

Veröffentlicht am 17.06.2025 05:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Berlin / Siegen (kobinet) "Wie Inklusion in deutschen Kommunen gelingen kann", so lautet der Titel eines Interviews von Sabrina Prem von der Monitoring-Stelle UN-Behindertenkonvention des Deutschen Institut für Menschenrechte mit Prof. Dr. Abrecht Rohrmann vom Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen. "Die kommunale Ebene ist zentral, um den Alltag von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern. Doch wie setzen Kommunen die UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich um? Ein Forschungsprojekt der Universität Siegen und des Deutschen Instituts für Menschenrechte beleuchtet Herausforderungen und zeigt praxisnahe Lösungen auf", heißt es dazu in der Einführung zum Interview.

Link zum Interview und weiteren Infos zu den Forschungsergebnissen

