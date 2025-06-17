Berlin / Siegen (kobinet)
Sabrina Prem arbeitet bei der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention.
Menschen mit und ohne Behinderung sollen die gleichen Rechte haben.
Das steht in einem wichtigen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben.
Die Monitoring-Stelle gehört zum Deutschen Institut für Menschenrechte.
Sabrina Prem hat ein Interview gemacht.
Das Interview ist mit Prof. Dr. Albrecht Rohrmann.
Prof. Dr. Albrecht Rohrmann arbeitet an der Universität Siegen.
Er arbeitet am Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste.
Das Zentrum heißt auch ZPE.
Das Interview hat den Titel: Wie Inklusion in deutschen Kommunen gelingen kann.
Jeder Mensch darf überall mitmachen.
Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Eine Kommune ist ein Ort wie eine Stadt oder ein Dorf.
Hier arbeiten Menschen zusammen und kümmern sich um wichtige Dinge wie Straßen, Schulen und Parks.
Kommunen sind sehr wichtig für Menschen mit Behinderungen.
Kommunen können das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessern.
Kommunen müssen die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen.
Aber wie machen sie das?
Die Universität Siegen hat ein Forschungs-Projekt gemacht.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat auch mit-geforscht.
Die Forscher haben untersucht: Welche Probleme gibt es?
Die Forscher zeigen auch Lösungen.
Link zum Interview und zu mehr Informationen über die Forschungs-Ergebnisse: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/im-fokus/wie-inklusion-in-deutschen-kommunen-gelingen-kann
Berlin / Siegen (kobinet) "Wie Inklusion in deutschen Kommunen gelingen kann", so lautet der Titel eines Interviews von Sabrina Prem von der Monitoring-Stelle UN-Behindertenkonvention des Deutschen Institut für Menschenrechte mit Prof. Dr. Abrecht Rohrmann vom Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen. "Die kommunale Ebene ist zentral, um den Alltag von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern. Doch wie setzen Kommunen die UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich um? Ein Forschungsprojekt der Universität Siegen und des Deutschen Instituts für Menschenrechte beleuchtet Herausforderungen und zeigt praxisnahe Lösungen auf", heißt es dazu in der Einführung zum Interview.
Link zum Interview und weiteren Infos zu den Forschungsergebnissen
