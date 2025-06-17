Menu Close

Kaffee O-Braille mit dem 2 zu 1- Ideal

Veröffentlicht am 17.06.2025 07:57 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
braille, alphabet, dots
Foto: BlenderTimer In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

Berlin (kobinet) Im Alter von nur 16 Jahren erfand Louis Braille im Jahr 1825 im Pariser Blindeninstitut die Brailleschrift – eine geniale Erfindung, die für viele Generationen blinder Menschen zum Schlüssel für Kommunikation, Bildung, beruflichen Erfolg, soziale Teilhabe und persönliches Glück wurde. Das feiern blinde Menschen und ihre Vereinigungen weltweit im Jahr 2025 ganz besonders. Um zu zeigen, wo die Brailleschrift überall eingesetzt wird und was mit ihr möglich ist, verbreitet der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und die Europäische Blinden Union mittels der Initiative Braille 200 täglich einen Beitrag zur Brailleschrift. Heute hat sich Moritz Wolfart, der die Nachrichen verbreitet, mit einer besonderen Kaffeetasse beschäftigt.

Bericht von Moritz Wolfar

Für einen guten Start in den Tag habe ich gleich drei Nachrichten für euch: zwei gute und eine schlechte. Fangen wir doch am besten mal mit einer der guten an. Alles andere wäre ja auch einfach nur grausam. Eure erste Tasse Kaffee spendiert euch heute Miriam Falke. Die schlechte Nachricht? Leider ist sie leer, und ihr müsst sie selbst befüllen. Für die ganz Positiven unter euch ist ja vielleicht selbst das keine ganz so schlechte Nachricht, weil ihr die Tasse ja auch mit Tee oder Kakao füllen könnt. Und natürlich kommt das Allerbeste ganz zum Schluss.

In der Tasse mag ja nichts drin sein, aber dafür ist etwas darauf. Nämlich: Braille! Miriam hat für uns in den Weiten des Internets eine mit Braille bedruckte Tasse aufgetrieben. Auf der weißen Tasse steht in einem schwarzen Feld, in Braille und Schwarzschrift: „The less we see with our eyes, the more we see with our hearts.“ Als Geschenk taugt die Tasse auf jeden Fall auch! Braille 200 dankt der Internetfischerin Miriam jedenfalls für diesen amüsanten Fang des Tages und wünscht euch allen ein leckeres Geschmackserlebnis zum Start in den Tag!

https://www.zazzle.nl/hoe_minder_we_zien_met_onze_ogen_blindheid_brail_koffiemok-168111952495756700

Ottmar Miles-Paul Nachricht

