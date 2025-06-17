IGEL-Podcast: Herr Merz Finger weg von der Teilhabe! – Petition von Lisa Behme

Bad Segeberg (kobinet)

Es gibt einen neuen Podcast. Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben. Man kann sich im Internet Sendungen anhören. Diese Sendungen kann man hören, wann man will. Die Abkürzung ist: IGEL.

In dem Podcast geht es um Friedrich Merz. Friedrich Merz ist der Chef von der CDU. Friedrich Merz will vielleicht Bundes-Kanzler werden. Der Bundeskanzler ist der Chef der deutschen Regierung. Er entscheidet zusammen mit seinen Ministern, was in Deutschland passiert.

Friedrich Merz hat etwas über die Eingliederungs-Hilfe gesagt. Der Staat hilft Menschen, die im Alltag Unterstützung brauchen. Das Geld oder die Hilfe nennt man Eingliederungshilfe. Viele Menschen sind wütend über das was er gesagt hat.

Lisa Behme ist dreifache Mutter. Alle drei Kinder von Lisa Behme brauchen Pflege. Lisa Behme hat eine Petition gestartet. Mit einer Petition kannst du einen Wunsch an die Regierung schicken. Du sammelst dafür Unterschriften von Menschen, die das Gleiche wollen wie du.

Eine Petition ist eine Sammlung von Unterschriften. Mit der Petition will Lisa Behme zeigen: Die Eingliederungs-Hilfe darf nicht gekürzt werden.

Über 150.000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Das waren sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit.

In dem Podcast spricht Sascha Lang mit Lisa Behme. Sascha Lang macht den Podcast. Ottmar Miles-Paul ist auch dabei. Ottmar Miles-Paul arbeitet für die kobinet-nachrichten. Das sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung. Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.

In dem Podcast geht es um diese Fragen: Was hat Friedrich Merz gesagt?

Warum haben viele Familien Angst?

Was muss jetzt in der Politik passieren?