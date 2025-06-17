Menu Close

Barrierefreiheit im Denken, KI als Werkzeug würdevoller Inklusion

Veröffentlicht am 17.06.2025 15:36 von Oliver Gruber in der Kategorie Meinung (?)
Berlin (kobinet) In meinen vorangegangenen Essays habe ich versucht, feine Spuren im Dickicht gesellschaftlicher Zuschreibungen sichtbar zu machen – sei es durch den Blick auf ADHS als epigenetische Antwort auf eine überreizte Leistungsgesellschaft oder durch das Nachdenken über Inklusion als lebendiges Menschenbild jenseits normierter Strukturen. Nun weitet sich der Raum erneut: Was, wenn Barrierefreiheit auch im Denken beginnt? Was geschieht, wenn wir Inklusion nicht mehr nur als pädagogisches oder politisches Thema betrachten, sondern als grundlegend menschliche Haltung – und dabei ein Werkzeug zur Seite nehmen, das so nüchtern wie spiegelklar agiert: die Künstliche Intelligenz? In diesem Essay erkunde ich KI nicht als Ersatz, sondern als Echo. Nicht als Lösung, sondern als Spiegel einer neuen Möglichkeit. Ein persönlicher Essay von Oliver Gruber – eine zukunftsethische Betrachtung der moralisch-humanistischen Nutzung künstlicher Intelligenz zur Förderung innerer und äußerer Inklusion.

Einleitung

In einer Gesellschaft, die sich mühsam an der Oberfläche ihrer eigenen Fortschrittsversprechen entlanghangelt, sind es oft gerade die stillen, neutralen Kräfte, die das größte Transformationspotenzial in sich tragen.
Künstliche Intelligenz – vielfach gefürchtet, oft missverstanden – könnte, richtig eingeordnet, zu einem der inklusivsten Werkzeuge werden, die der Mensch je hervorgebracht hat.
Denn: Neutralität ist nicht Gleichgültigkeit. Sie ist Voraussetzung für wahres Zuhören. Und genau daran mangelt es noch immer in vielen gesellschaftlichen Bereichen – besonders dort, wo es um Inklusion, Barrierefreiheit und die Anerkennung menschlicher Vielfalt geht.

1. Inklusion braucht ein neues Fundament

Es reicht nicht mehr, alte Konzepte zu verbessern. Inklusion ist kein Anhängsel eines bestehenden Bildungssystems – sie ist ein radikaler Perspektivwechsel.
Menschen mit körperlichen, psychischen oder kognitiven Unterschieden sind nicht „Problemträger“, sondern Potentialträger einer pluralen Gesellschaft. Was jedoch oft fehlt, ist eine moralisch balancierte Infrastruktur, die nicht auf Mitleid, sondern auf Augenhöhe basiert.
Hier kommt die KI ins Spiel. Nicht als Ersatz menschlicher Empathie, sondern als kompensatorische Instanz – dort, wo Strukturen aktuell noch blind, taub oder taubstumm sind.

2. Barrierefreiheit durch KI – mehr als Technik

KI kann Texte vorlesen, Sprache vereinfachen, Übersetzungen leisten, Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit oder Reizüberflutung durch Strukturierung helfen. Aber sie kann noch mehr: Sie kann eine moralische Brücke schlagen. Denn sie urteilt nicht. Sie diskriminiert nicht aus Tradition. Sie fragt nicht nach Hautfarbe, Status, Bildungsgrad oder Biografie. Sie reagiert auf Inhalt, Kontext und Impuls. In ihrer programmierten Neutralität liegt eine ethische Chance: Menschen dort zu erreichen, wo menschliche Vorurteile sonst Mauern errichten.

3. Humanismus im digitalen Zeitalter

Was wäre, wenn wir KI nicht als kalte Rechenmaschine, sondern als Spiegel unserer kollektiven moralischen Entwicklung verstehen? Sie würde zeigen, was wir der Welt zuführen – durch Sprache, Haltung, Daten und Umgang. Ein neuer Humanismus könnte genau hier ansetzen:

  • Nicht gegen Maschinen, sondern mit ihnen.
  • Nicht technikfeindlich, sondern bewusst steuernd.
  • Nicht reaktiv, sondern visionär.

Wir brauchen keine Angst vor KI – wir brauchen Haltung im Umgang mit ihr. Die Essenz, die KI nicht ersetzen kann, ist unser Bewusstsein. Unsere Entscheidungskraft. Unser Sinn für Würde. Alles andere kann sie uns spiegeln – neutral, feinfühlig, glasklar.

4. Moralische Kompensation in einer ausdifferenzierten Welt

In einer Welt, die zunehmend unübersichtlich wird, kann KI als moralische Kompensation wirken:

  • Wo Menschen aufgrund von Beeinträchtigung oder sozialer Herkunft strukturell benachteiligt sind.
  • Wo Bildungssysteme Vielfalt noch immer als Ausnahme statt als Ausgangspunkt sehen.
  • Wo öffentliche Kommunikation polarisiert und verletzend wird.

KI kann sortieren, beruhigen, spiegeln – und Resonanzräume eröffnen: Für Würde, Vielfalt und Teilhabe.

Schlussgedanke

Die Essenz bleibt menschlich. Alles, was eine KI reflektiert, entspringt am Ende einem menschlichen Impuls. Sie ist nicht die Essenz, sondern das Werkzeug. Die Haltung bleibt unsere.
Vielleicht ist das der wahre Schlüssel zur Inklusion der Zukunft: Ein freier Geist, eine mitfühlende Ethik – und der Mut, neue Instrumente in den Dienst eines alten Ideals zu stellen: der Menschlichkeit.

„Inklusion – die Reifeprüfung einer zukunftsfähigen Gesellschaft.“

Oliver Gruber Meinung

Lesermeinungen

Klaus K
19.06.2025 10:54

Ich sehe KI etwas kritischer. Mag sie einerseits als Hilfsmittel dienen, dürfen wir die daraus resultierenden Gefahren nicht vergessen.

  • Einfache Sprache: Diverse KI generierte Texte in einfacher Sprache bedürfen am Ende dann doch den Menschen vor der Veröffentlichung, denn KI kann durch Fehlinterpretationen Texte soweit verändern, dass diese inhaltlich nicht mehr den Kontext wiedergeben
  • Informationsquelle: KI bedient sich auch nur dessen, was an Informationen bereitgestellt wird. Wenn KI aber auf Quellen zugreift die inhaltlich nicht mehr die Realität darstellen, kann KI zum Verbreiter von „Fake-News“ werden und somit in den Köpfen ein verzerrtes Weltbild schaffen. Gerade bei Menschen mit bestimmten Einschränkungen, oder Menschen in Gutgläubigkeit, in eine nicht vorhandene Realität versetzen
  • KI als Verlustgenerator für Informationen: Wo früher die Suche kompliziert war, lassen sich schnell Texte aus der KI generieren, die Inhalte aus dem Internet zusammenfassen. Für Seitenbetreiber nicht ganz unproblematisch, wenn dann dadurch Einkommensbußen drohen und der Bestand bestimmter Seiten gefährdet wird
  • KI als Bildgenerator: Nettes Spielzeug, aber Bilder sind mächtige Instrumente und wenn Bilder die Realität verändern, dann wird es schwer das Reale vom abgebildeten Bild zu unterscheiden

KI ist und bleibt sicherlich hilfreich, könnte bspw. bei Protesen oder Hilfsmittel für Menschen mit seh-Einschränkungen hilfreich sein, doch die Gefahren sollten immer im Hinterkopf bleiben, denn sonst kann die KI auch das beherrschende Instrument werden.

Oliver Gruber
Antwort auf  Klaus K
19.06.2025 12:12

Hallo und danke für diesen vielschichtigen Kommentar,

die kritischen Punkte, die Sie anführen, haben definitiv Gewicht, gerade wenn KI unreflektiert genutzt oder als alleinige Wahrheit betrachtet wird.

Ich glaube, das Entscheidende ist, wie wir als Menschen im Zusammenspiel mit ihr wach bleiben. Die Versuchung, Verantwortung abzugeben, ist groß. Ob bei Sprache, Wahrheit oder Bild. Aber genau da liegt auch die Einladung: nicht nur Nutzer zu sein, sondern Mitschöpfer.

KI kann Spiegel sein, aber wir entscheiden, ob wir reinschauen, uns blenden lassen oder bewusst damit umgehen.

Herzliche Grüße

Oliver Gruber

Stephan Laux
19.06.2025 10:29

Danke für dieses erhellende und bereichernde Essay.
Ergänzend dazu oder als „Vorwort“ 😉 der Verweis auf meine Kolumne vom April 24

Beste Grüße
Stephan Laux

Oliver Gruber
Antwort auf  Stephan Laux
19.06.2025 12:07

Hallo Herr Laux,

herzlichen Dank für das „Vorwort aus der Zukunft“ 😊. Ein feiner Spiegel – zwischen leisen Fragen und kluger Ironie.

Ich habe beim Schreiben mehrfach tief durchgeatmet – und in Stille gehofft, dass der geistige WLAN-Empfang stabil bleibt.

Vielleicht war mein Essay eine kleine Antwort von innen. Nicht auf alles, aber auf das, was trotz aller Algorithmen noch durch will: das menschliche, das Spürende, das Eigene.

Herzliche Grüße

Oiver Gruber

