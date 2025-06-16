Welterbe trifft Inklusion: Die Welterbe Region Anhalt-Dessau-Wittenberg zeigt den Weg

Bad Segeberg (kobinet)

Die Abkürzung ist: IGEL.

Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Jeder Mensch darf überall mitmachen.

Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben.

Diese Sendungen kann man hören, wann man will.

Man kann sich im Internet Sendungen anhören.

Es gibt einen neuen Podcast.

In der neuen Folge geht es um Reisen ohne Barrieren.

Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können.

Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.

Das nennt man auch: barriere-freier Tourismus.

Der Ort ist in Sachsen-Anhalt.