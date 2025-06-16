So inklusiv sind deutsche Kommunen: Forschungsprojekt zeigt Hürden und Erfolgsfaktoren



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin / Siegen (kobinet) Forscher haben untersucht: Wie gut setzen deutsche Städte und Gemeinden die UN-Behinderten-Rechts-Konvention um? Menschen mit und ohne Behinderung sollen die gleichen Rechte haben. Das steht in einem wichtigen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben. Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein wichtiges Gesetz. Das Gesetz sagt: Menschen mit Behinderungen sollen überall mitmachen können. In Deutschland soll es so sein: Es gibt genug barrierefreie Wohnungen

Ämter und Schulen sind für alle Menschen zugänglich

Menschen mit Behinderungen bekommen Unterstützung Aber die Wirklichkeit ist oft anders. Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte hat geforscht. Auch die Universität Siegen hat mitgemacht. Am 16. Juni 2025 haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Dr. Leander Palleit arbeitet am Deutschen Institut für Menschen-Rechte. Er sagt: Städte und Gemeinden entscheiden wichtige Sachen. Zum Beispiel: Wie Menschen wohnen

Welche Schulen es gibt

Wie Menschen sich bewegen können Städte und Gemeinden müssen Inklusion möglich machen. Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung. Das ist ihre Pflicht. Nur 41 von 100 großen Städten haben einen Plan für Inklusion. Das sind zu wenige. Prof. Dr. Albrecht Rohrmann von der Universität Siegen sagt das. Wichtig für gute Inklusion ist: Gute Planung von Anfang an

Genug Geld und Personal

Menschen mit Behinderungen müssen mitmachen können Viele Städte und Gemeinden haben wenig Geld. Deshalb investieren sie nicht in Barriere-Freiheit. Nichts steht im Weg und alle Menschen können überall hinkommen. Jeder kann alles benutzen, auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Hilfs-Mitteln. Aber das ist ein Fehler. Es ist viel teurer, wenn man später alles umbauen muss. Besser ist: Von Anfang an barrierefrei bauen. Eine barrierefreie Stadt hilft vielen Menschen. Nicht nur Menschen mit Behinderungen. Auch ältere Menschen profitieren davon. In Deutschland werden die Menschen immer älter. Deshalb brauchen wir mehr Barriere-Freiheit. Nur 40 von 100 Städten fragen Menschen mit Behinderungen. Das ist zu wenig. Menschen mit Behinderungen sollen bei Planungen mitmachen. Sie wissen am besten, was sie brauchen. Manuela Scharf arbeitet in Dresden. Sie ist zuständig für Menschen mit Behinderungen. Dresden hat einen Aktions-Plan gemacht. Das hat geholfen. Aber es gibt auch Probleme: Es gibt keinen Plan für Barriere-Freiheit

Alte Gebäude sind schwer barrierefrei zu machen In Dresden arbeiten Menschen mit Behinderungen gut mit der Stadt zusammen. Das Land Sachsen gibt Geld für Aktions-Pläne. Das ist wichtig. Die Forscher haben alle Ergebnisse ins Internet gestellt. Städte und Gemeinden können dort lernen. Es gibt Beispiele und Hilfen für Inklusion. Link zu weiteren Infos https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/so-inklusiv-sind-deutsche-kommunen-bundesweites-forschungsprojekt-zeigt-huerden-und-erfolgsfaktoren Logo Deutsches Institut für Menschenrechte

Foto: Von Institut für Menschenrechte - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Berlin / Siegen (kobinet) Kommunen, die ausreichend barrierefreie Wohnungen bereitstellen, deren Ämter und Schulen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie jeden Alters gleichermaßen zugänglich sind und in denen flexible Unterstützungsdienste ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen: Laut UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) müsste das in Deutschland überall der Fall sein. Doch die Realität sieht vielerorts anders aus. Wie setzen deutsche Kommunen die UN-BRK tatsächlich um, wie gelingt Inklusion vor Ort und zu welchen Maßnahmen sind Kommunen rechtlich verpflichtet? Diese Fragen untersucht das Forschungsprojekt "UN-Behindertenrechtskonvention in den Kommunen" des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der Universität Siegen, dessen finale Untersuchungsergebnisse heute am 16. Juni 2025 veröffentlicht und im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt wurden.



Juni 2025 veröffentlicht und im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt wurden. „Ob Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, entscheidet sich maßgeblich auf kommunaler Ebene. Kommunen haben die Möglichkeiten und die menschenrechtliche Verpflichtung, Bereiche wie Bildung, Wohnen oder Mobilität inklusiv zu gestalten. Dass dies mit guter Planung und mit dem nötigen politischen Willen gelingen kann, hat unser Forschungsprojekt eindrucksvoll gezeigt“, so Dr. Leander Palleit, Leiter der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechts-konvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Im Rahmen des Pressegesprächs stellte Leander Palleit klar, dass sich sowohl aus dem Völker- und Europarecht als auch aus dem deutschen Recht eine eindeutige Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ableiten lasse. „Derzeit haben nur 41 Prozent der Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern und der Kreise Pläne zur Umsetzung der UN-BRK in Arbeit oder abgeschlossen. Das reicht bei Weitem nicht aus“, sagte Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, Sprecher des Zentrums für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste der Universität Siegen. Wesentliche Erfolgsfaktoren seien eine systematische Planung von Anfang an, eine ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung sowie eine umfassende Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. „Angesichts knapper Kassen zögern viele Kommunen bei Investitionen in Barrierefreiheit. Anpassungen im Nachhinein sind allerdings sehr viel teurer, als Barrierefreiheit bei der Planung von öffentlichen Gebäuden, Straßen oder digitalen Angeboten von Anfang an zu berücksichtigen“, so Albrecht Rohrmann weiter. Der Schwerpunkt der kommunalen Planungen wurde in den Jahren 2011 bis 2014 durchgeführt, es gäbe aktuell aber auch 3 Kommunen, die am Anfang von Planungsprozessen stehen. „Eine barrierefreie Infrastruktur in den Kommunen ist kein Nice-to-have. Sie erleichtert den Alltag sehr vieler Menschen vor Ort und ist Voraussetzung dafür, dass Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels besteht akuter Handlungsbedarf in den Städten und Gemeinden“, ergänze Leander Palleit. „Damit Planungsprozesse nicht ins Leere laufen, ist es wichtig, Menschen mit Behinderungen von Anfang an aktiv bei Entscheidungen einzubeziehen. Dies ist bislang nur in 40 Prozent der untersuchten Kommunen der Fall“, so Rohrmann. Partizipative Planungsprozesse führten nicht nur dazu, dass praxistaugliche Lösungen gefunden werden, sondern machten Demokratie erlebbar und stärkten den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort. Manuela Scharf, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen und Senior/innen der Landeshauptstadt Dresden, zeigte im Pressegespräch einige positive Aspekte auf, die durch Aktionspläne erreicht werden konnten. Ein Problem sei, dass eine gezielte Strategie zur Entwicklung von Barrierefreiheit in Dresden nicht Teil des Aktionsplans sei. Das Thema müsse also immer wieder punktuell angegangen werden, wobei es mit dem Denkmalschutz zuweilen schwierig sei, Barrierefreiheit zu erreichen. Die Landeshauptstadt Dresden hat einen Stadtratsbeschluss für einen Aktionsplan gefasst und kann auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Beirat von Menschen mit Behinderungen blicken. Behinderte Menschen waren laut und hatten gute Kontakte, so dass der Beschluss für einen Aktionsplan bereits 2013 in Dresden gefasst wurde, betonte Manuela Scharf. Die Arbeit an einem Aktionsplan starte einen Sensibilisierungsprozess in der Verwaltung, bei dem sich auch Menschen kennenlernen und mit dem Thema Inklusion beschäftigen, die sonst nicht so viel mit dem Thema zu tun haben. Wichtig sei, dass es vonseiten des Landes Sachsen eine Fördermöglichkeit für die Entwicklung von Aktionsplänen gibt. Das Forschungsprojekt hat die planerische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in deutschen Städten, Gemeinden und Kreisen bundesweit analysiert. Die Untersuchungsergebnisse sind seit dem 16. Juni 2025 auf der Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte öffentlich zugänglich. Wer mit der Planung und Umsetzung von Inklusion auf kommunaler Ebene betraut ist oder seine Kommune von einem solchen Vorhaben überzeugen möchte, findet hier Praxisbeispiele, rechtliche Vorgaben und konkrete Hilfestellungen für die Entwicklung inklusiver Gemeinwesen, heißt es zum neuen Internetangebot. Link zu weiteren Infos

