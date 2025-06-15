Menu Close

So kann Inklusion an Schulen gelingen

Veröffentlicht am 15.06.2025 06:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover des Podcast von Bob Blume mit Friedo Scharf
Foto: ARD

Berlin (kobinet) "Friedo Scharf: So kann Inklusion an Schulen gelingen", so lautet der Titel des Bildungspodcast Die Schule brennt mit Bob Blume, der vor kurzem veröffentlicht wurde. "Viele Schulen und Lehrkräfte stehen vor dem Problem: Eigentlich finden sie die Idee einer inklusiven Schzule grundsätzlich sinnvoll, aber nicht leistbar – im derzeitigen Schulalltag schon gar nicht. Friedo Scharf ist Sonderpädagoge aus Berlin. Er hinterfragt nicht nur das vorherrschende Verständnis von 'Inklusion', sondern er hat die App SPLINT entwickelt. Sie kann die Schulen und Lehrpersonen bei dieser Aufgabe deutlich entlasten und führt indirekt zu einer positiveren Haltung gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Die App 'SPLINT' in der Praxis: Wie hilft sie? Was kann sie leisten?" heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zum Podcast und weiteren Informationen

