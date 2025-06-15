Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite.
Berlin (kobinet)
Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt:
Man kann sein Jahrhundert nicht verändern.
Ein Jahrhundert ist eine Zeit von 100 Jahren.
Aber man kann sich dagegen stellen.
Und man kann glückliche Wirkungen vorbereiten.
Das bedeutet:
Wir leben in einer bestimmten Zeit.
Diese Zeit können wir nicht ändern.
Aber wir können trotzdem etwas Gutes tun.
Wir können gute Dinge für die Zukunft schaffen.
Berlin (kobinet) Sein Jahrhundert kann man nich verändern, aber man kann sich dagegen stellen und glückliche Wirkungen vorbereiten.
Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe