Momentaufnahme 393

Veröffentlicht am 15.06.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Ein Mensch sitzt am Pier eines Sees
Iseosee
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Sein Jahrhundert kann man nich verändern, aber man kann sich dagegen stellen und glückliche Wirkungen vorbereiten.

Johann Wolfgang von Goethe

Irina Tischer Nachricht

