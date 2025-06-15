Menu Close

Man sieht nur mit dem Herzen gut – Das Wesentliche bleibt der KI verborgen

Veröffentlicht am 15.06.2025 14:43 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des Podcast IGEL trifft Sonntag
Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Man sieht nur mit dem Herzen gut – Das Wesentliche bleibt der KI verborgen", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. In dieser Ausgabe spricht Sascha Lang gemeinsam mit Jennifer Sonntag über Wahrnehmung, Selbstbild und gesellschaftliche Normen. Gemeinsam reflektieren sie, wie stark unsere Welt vom Sehen geprägt ist – und was verloren geht, wenn wir nur auf das Sichtbare setzen.

„In dieser Folge treffen sich zwei Stimmen der Inklusion zum offenen Dialog: Jennifer Sonntag, blinde Journalistin, Buchautorin und Inklusionsbotschafterin, spricht mit Sascha Lang über Wahrnehmung, Selbstbild und gesellschaftliche Normen. Gemeinsam reflektieren sie, wie stark unsere Welt vom Sehen geprägt ist – und was verloren geht, wenn wir nur auf das Sichtbare setzen. Der Talk wirft Fragen auf: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Wahrnehmung? Können Maschinen wirklich verstehen, was Menschen fühlen? Sie diskutieren über emotionale Intelligenz, über die Sprache der Seele – und warum Zuhören wichtiger ist als Zusehen. Sascha und Jennifer sprechen auch über Barrieren im Alltag, mangelnde Repräsentation und das Gefühl, ‚übersehen‘ zu werden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Beide stellen sich auch die Frage: Was ist Schönheit? Limitiert sich Schönheit nur auf das Äußere? Ein nachdenkliches, persönliches Gespräch über Teilhabe, Achtsamkeit und den Mut, anders zu sein – ohne sich rechtfertigen zu müssen“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.

Ottmar Miles-Paul

