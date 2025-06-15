Bad Segeberg / Halle (kobinet)

Es gibt einen neuen Podcast. Man kann sich im Internet Sendungen anhören. Diese Sendungen kann man hören, wann man will. Der Podcast heißt IGEL. Das ist die Abkürzung für: Inklusion Ganz Einfach Leben. Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Der Titel von der neuen Folge ist: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt der KI verborgen. Computer können heute manches selbst lernen und denken. So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.

In dieser Folge sprechen Jennifer Sonntag und Sascha Lang miteinander. Jennifer Sonntag ist blind. Sie arbeitet als Journalistin. Sie schreibt auch Bücher.

Sie setzt sich für Inklusion ein. Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Die beiden sprechen über verschiedene Themen: Wie wir die Welt wahrnehmen

Wie wir uns selbst sehen

Was die Gesellschaft von uns erwartet

Sie überlegen gemeinsam: Unsere Welt ist sehr stark vom Sehen geprägt. Aber was passiert dann? Wenn wir nur auf das schauen, was wir sehen können?

Dann verpassen wir vielleicht wichtige Dinge. Sie sprechen auch über künstliche Intelligenz. Computer können heute manches selbst lernen und denken. So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.

Das ist Technik, die wie Menschen denken soll. Sie fragen sich: Kann diese Technik wirklich verstehen, was Menschen fühlen?

Jennifer und Sascha sprechen über: Gefühle und Verständnis zwischen Menschen

Die Sprache der Seele

Warum Zuhören wichtiger ist als Zusehen

Sie reden auch über Probleme im Alltag. Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung werden oft übersehen. Das passiert wörtlich und auch im übertragenen Sinn.

Eine wichtige Frage ist auch: Was ist Schönheit? Gibt es Schönheit nur bei dem, was wir sehen können?

Das Gespräch ist sehr persönlich. Es geht um Teilhabe und Achtsamkeit. Jeder Mensch soll überall mitmachen können. Alle sollen bei der Schule, Arbeit oder Freizeit dabei sein dürfen.

Es geht auch um den Mut, anders zu sein. Und darum, dass man sich dafür nicht rechtfertigen muss. Hier können Sie den neuen IGEL-Podcast anhören