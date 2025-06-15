Bad Segeberg / Halle (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Man kann sich im Internet Sendungen anhören.
Diese Sendungen kann man hören, wann man will.
Der Podcast heißt IGEL.
Das ist die Abkürzung für: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Jeder Mensch darf überall mitmachen.
Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Der Titel von der neuen Folge ist:
Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche bleibt der KI verborgen.
Computer können heute manches selbst lernen und denken.
So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.
In dieser Folge sprechen Jennifer Sonntag und Sascha Lang miteinander.
Jennifer Sonntag ist blind.
Sie arbeitet als Journalistin.
Sie schreibt auch Bücher.
Sie setzt sich für Inklusion ein.
Die beiden sprechen über verschiedene Themen:
- Wie wir die Welt wahrnehmen
- Wie wir uns selbst sehen
- Was die Gesellschaft von uns erwartet
Sie überlegen gemeinsam:
Unsere Welt ist sehr stark vom Sehen geprägt.
Aber was passiert dann?
Wenn wir nur auf das schauen, was wir sehen können?
Dann verpassen wir vielleicht wichtige Dinge.
Sie sprechen auch über künstliche Intelligenz.
Computer können heute manches selbst lernen und denken.
So können sie helfen, Aufgaben zu lösen wie ein Mensch.
Das ist Technik, die wie Menschen denken soll.
Sie fragen sich:
Kann diese Technik wirklich verstehen, was Menschen fühlen?
Jennifer und Sascha sprechen über:
- Gefühle und Verständnis zwischen Menschen
- Die Sprache der Seele
- Warum Zuhören wichtiger ist als Zusehen
Sie reden auch über Probleme im Alltag.
Zum Beispiel:
Menschen mit Behinderung werden oft übersehen.
Das passiert wörtlich und auch im übertragenen Sinn.
Eine wichtige Frage ist auch:
Was ist Schönheit?
Gibt es Schönheit nur bei dem, was wir sehen können?
Das Gespräch ist sehr persönlich.
Es geht um Teilhabe und Achtsamkeit.
Jeder Mensch soll überall mitmachen können.
Alle sollen bei der Schule, Arbeit oder Freizeit dabei sein dürfen.
Es geht auch um den Mut, anders zu sein.
Und darum, dass man sich dafür nicht rechtfertigen muss.
Hier finden Sie alle IGEL-Podcast Folgen
Es gibt schon viele Folgen von diesem Podcast.
Hier sind Links zu den anderen Folgen:
IGEL-Podcast Folge vom Mai 2025
IGEL-Podcast Folge vom April 2025
IGEL-Podcast Folge vom März 2025
IGEL-Podcast Folge vom Januar 2025
IGEL-Podcast Folge vom Dezember 2024
IGEL-Podcast Folge vom November 2024
IGEL-Podcast Folge vom September 2024
IGEL-Podcast Folge vom Juni 2024
IGEL-Podcast Folge vom Mai 2024
IGEL-Podcast Folge vom März 2024
IGEL-Podcast Folge vom Februar 2024
IGEL-Podcast Folge vom Januar 2024
IGEL-Podcast Folge vom November 2023
IGEL-Podcast Folge vom Oktober 2023
IGEL-Podcast Folge vom September 2023
Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Man sieht nur mit dem Herzen gut – Das Wesentliche bleibt der KI verborgen", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. In dieser Ausgabe spricht Sascha Lang gemeinsam mit Jennifer Sonntag über Wahrnehmung, Selbstbild und gesellschaftliche Normen. Gemeinsam reflektieren sie, wie stark unsere Welt vom Sehen geprägt ist – und was verloren geht, wenn wir nur auf das Sichtbare setzen.
„In dieser Folge treffen sich zwei Stimmen der Inklusion zum offenen Dialog: Jennifer Sonntag, blinde Journalistin, Buchautorin und Inklusionsbotschafterin, spricht mit Sascha Lang über Wahrnehmung, Selbstbild und gesellschaftliche Normen. Gemeinsam reflektieren sie, wie stark unsere Welt vom Sehen geprägt ist – und was verloren geht, wenn wir nur auf das Sichtbare setzen. Der Talk wirft Fragen auf: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Wahrnehmung? Können Maschinen wirklich verstehen, was Menschen fühlen? Sie diskutieren über emotionale Intelligenz, über die Sprache der Seele – und warum Zuhören wichtiger ist als Zusehen. Sascha und Jennifer sprechen auch über Barrieren im Alltag, mangelnde Repräsentation und das Gefühl, ‚übersehen‘ zu werden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Beide stellen sich auch die Frage: Was ist Schönheit? Limitiert sich Schönheit nur auf das Äußere? Ein nachdenkliches, persönliches Gespräch über Teilhabe, Achtsamkeit und den Mut, anders zu sein – ohne sich rechtfertigen zu müssen“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast.
Link zum IGEL-Podcast in der Reihe IGEL trifft Sonntag
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
Links zu den kobinet-Berichten über die bisherigen Ankündigungen der IGEL-Podcast-Reihe Sonntag trifft IGEL:
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Mai 2025
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom April 2025
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom März 2025
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Februar 2025
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Januar 2025
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Dezember 2024
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom November 2024
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Oktober 2024
Link zur Ankündigung des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom September 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Juni 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Mai 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom April 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom März 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Februar 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Januar 2024
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Dezember 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom November 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Oktober 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom September 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Juli 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Juni 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom Mai 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom April 2023
Link zur Ausgabe des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL vom März 2023
Link zum IGEL-Podcast in der Reihe IGEL trifft Sonntag
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
