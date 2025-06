Forum Arbeiten mit Behinderung richtet Fokus auf konkrete Maßnahmen für inklusiven Arbeitsmarkt

Das Forum möchte die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeits-Leben in Rheinland-Pfalz stärken.

Foto: Susanne Göbel

Mainz (kobinet) Das rheinland-pfälzische Forum "Arbeiten mit Behinderung" setzt sich für schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein. Nun startet es mit einer neuen Struktur und klarer Zielrichtung in die Zukunft: Mit frischen Impulsen und gemeinsam mit relevanten Akteurinnen und Akteuren möchte das Gremium die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben in Rheinland-Pfalz weiter stärken. Unter der Leitung von Dr. Denis Alt, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Sozialministerium, arbeitet das Forum künftig noch praxisnäher, um Maßnahmen und Projekte zu entwickeln, wie es in einer Presseinformation des Sozialministerium heißt.

„Mit einem inklusiven Arbeitsmarkt können Menschen mit Behinderungen ihre Fähigkeiten besser einbringen. Gleichzeitig bekommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels dringend benötige Fachkräfte“, erklärte Staatssekretär Dr. Denis Alt. „Das Forum ist eine wichtige Plattform, um Akteuren in Rheinland-Pfalz rund um das Thema Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen einen direkten Austausch und Vernetzung zu ermöglichen, über aktuelle rechtliche Bedingungen zu informieren und neue Strategien zu entwickeln.“

Mitglieder des Forums sind unter anderem das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium, die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Rehabilitationsträger, Arbeitgebervertreter, Gewerkschaftsvertreter, Kammern und Interessensvertretungen der Menschen mit Behinderungen. Mit der neuen Aufstellung wird besonderer Wert auf die Umsetzung gelegt: Ziel ist es, gemeinsam konkrete Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, aus Best-Practice-Beispielen zu lernen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz über Chancen und Potenziale bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen noch besser zu informieren.