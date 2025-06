Zwei weitere Sitze für LAGS im bayerischen Landesbehindertenbeirat

Wappen Bayern

München (kobinet) Die Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE Bayern (LAGS) begrüßt die neue Sitzverteilung im Bayerischen Landesbehindertenrat. Ab dem 1. August 2025 wird die LAGS mit sieben statt bisher fünf Sitzen vertreten sein – ein klares Signal für die Stärkung der Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in der Politik, heißt es vonseiten der LAGS. "Unsere Mitgliedsverbände werden von Menschen geführt, die selbst von einer Behinderung betroffen sind. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wo Handlungsbedarf besteht und was es braucht, um Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit nicht nur zu ermöglichen, sondern dauerhaft zu sichern", erklärte Thomas Bannasch, Geschäftsführer der LAGS Bayern.

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die auch in Deutschland rechtsverbindlich ist, verpflichtet die Politik ausdrücklich zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an allen sie betreffenden Entscheidungsprozessen. Umso wichtiger ist es nach Ansicht der LAGS Bayern, dass im Landesbehindertenrat eine große Bandbreite unterschiedlicher Behinderungsformen vertreten ist – von körperlichen und Sinnesbehinderungen bis hin zu psychischen Erkrankungen. „Selbstvertretung ist kein Nice-to-have, das andere für die Betroffenen übernehmen können. Sie ist essenziell für die Selbstwirksamkeit von Menschen mit Behinderungen, eine demokratische Notwendigkeit – und Menschenrecht“, heißt es in der Presseinformation der LAGS Bayern. Die LAGS Bayern werde sich auch künftig aktiv in die Arbeit des Landesbehindertenrats einbringen – engagiert, parteiunabhängig und im Sinne der Betroffenen.

Landesbehindertenrat Bayern

Der Bayerische Landesbehindertenrat berät die Staatsregierung in Fragen der Behindertenpolitik. Dem Gremium gehören 17 Mitglieder an, darunter Staatsministerin Ulrike Scharf (Vorsitz), der/die Behindertenbeauftragte der Staatsregierung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe, der Behindertenverbände, der kommunalen Beauftragten und der Wohlfahrtspflege. Der Rat tagt in der Regel zweimal jährlich und greift aktuelle Themen der Behindertenpolitik auf.

LAG SELBSTHILFE Bayern (LAGS)

Die LAGS Bayern ist die Dachorganisation von mehr als 100 bayernweit tätigen Verbänden der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und deren Angehörigen. Die LAGS vertritt die vielfältigen Interessen von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen gegenüber Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Die Mitgliedsorganisationen der LAGS sind das Herzstück der LAGS. Sie sind engagierte Expertinnen und Experten in eigener Sache – ihr Wissen und ihre Erfahrungen sind die Grundlage der Arbeit, heißt es vonseiten der LAGS Bayern.