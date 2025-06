Was Weis weiß – MoW 1–3 unter der Lupe

Berlin (kobinet) Wohlan denn, nachdem ich MoW 4–6 in meiner ersten Analyse vorgezogen habe, wird es nun Zeit, MoW 1–3 genauer zu besprechen. Wie Weis es treffend in seiner Antwort auf meinen ersten Artikel formulierte: Russische Literatur ist schwer verdaulich, aber sollte deshalb nicht verschmäht werden. Selbiges gilt auch für seine ersten drei MoW.

MoW 1: Kitzlingers Gedicht

MoW 2: Der tricolorfarbene nukleare Schutzschirm

MoW 3: Kriegseffizienz dank Menschenopfer

Mein Fazit zu den MoW 1-3

Der erste MoW verlinkt auf ein Gedicht des Schauspielers Carlo Kitzlinger, das eigentlich eine eigene, tiefgehende Analyse verdient.

Da das hier den Rahmen sprengen würde, fasse ich mich kurz: Das Gedicht enthält zwei kritische Aussagen – zum einen die implizite Gleichsetzung von Krieg und Shoah, zum

anderen die Behauptung, westliche Politiker wollten Russland vernichten. Beides ist problematisch. Denn es gibt durchaus jemanden, der die Ukraine vernichten will – und damit

sein eigenes Land mit in den Abgrund reißt. Dieser jemand sitzt nicht im Westen, sondern irgendwo im Osten und heißt Wladimir Wladimirowitsch.

Trotz dieser Schwächen appelliert das Gedicht an Vernunft und Menschlichkeit. Es erfüllt damit das, was Weis offenbar beabsichtigt: einen Denkanstoß zu liefern.

MoW 2: Der tricolorfarbene nukleare Schutzschirm

Mit Abstand der beste der drei MoW. Hier gelingt Weis eine stilistisch brillante Glosse über die Absurdität gegenseitiger Aufrüstung und das Fehlen übergeordneter Kontrollinstanzen.

Die Perspektive eines streitenden Blinden und Rollstuhlfahrers verleiht dem Text satirische Wucht. Auch wer nicht alle Referenzen (Sondervermögen, Hannibal, Taurus) erkennt, wird Dank der ganzen Wortspiele wie „tricolorfarbener Schutzschirm“, „Taurussen“, und Alliterationen wie „waffenstarrende Waldmeistergrüne“ abgeholt.

Der Text ist kurz, pointiert, sprachlich geschliffen – und klar als Übertreibung erkennbar. Es macht Spaß ihn zu lesen. Seine Kernaussage: Die Priorisierung militärischer Aufrüstung

über das soziale Gefüge ist ein gefährlicher Irrweg – ebenso wie eine hysterische Kriegsrhetorik, die Maß und Mitte verliert.

MoW 3: Kriegseffizienz dank Menschenopfer

Der dritte MoW ist ein Auszug aus einer Literaturbeilage von Weis – und von den besprochenen Texten der düsterste Beitrag. Er kritisiert das Schweigen der

Behindertenbewegung zur Kriegspolitik, erinnert an die Menschenversuche im Nationalsozialismus und stellt dar, wie in modernen Kriegen Menschen zu bloßem „Material“

werden. Besonders im Fokus steht der Drohnenkrieg. Weis entwirft ein Horrorszenario, in dem niemand dem Terror entkommen kann – außer Menschen mit Behinderung, die „ihren

Soll“ bereits erbracht haben und daher von Drohnen verschont würden. Eine absurde Pointe, die auf die völlige Entmenschlichung kriegspolitischer Logik abzielt.

Was bleibt hier zu sagen? Seit jeher geht technische Innovation nicht nur mit gesellschaftlichem Fortschritt, sondern auch mit effizienterer Kriegsführung einher. Von der

Faust zum Ast, vom Speer zum Katapult, vom Schießpulver zur Atombombe – bis hin zur präzisen Drohne.

Der Schrecken ist dabei nicht neu: Schon im Zweiten Weltkrieg konnte jeder Mensch jederzeit von einem Geschoss oder einer Bombe getötet werden. Neu ist heute die

Möglichkeit, gezielter zu töten – und selektiver zu verschonen. Technisch wäre es heute möglich, Drohnen so zu programmieren, dass sie keine Menschen mit Behinderung

angreifen. Technisch wäre es weiterhin möglich, Zivilisten und Krankenhäuser zu verschonen. Dass dies dennoch nicht geschieht, zeigt: Nicht das Können fehlt – sondern der

Wille. Vor diesem Hintergrund werden die über 10.000 getöteten ukrainischen Zivilisten und die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur durch Russland umso verwerflicher.

Während Zivilisten diesen Krieg nie wollten, nehmen Soldaten ihren Einsatz freiwillig auf sich – und müssen daher auch das Risiko tragen, in Stücken heimzukehren. Wie gerecht eine Gesellschaft ist, zeigt sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Was bleibt uns Menschen mit Behinderung zu hoffen, wenn diesem Krieg kein Einhalt geboten wird?

Mein Fazit zu MoW 1–3

MoW 1 verlinkt ein insgesamt solides Gedicht. MoW 3 ist inhaltlich stark, stellenweise jedoch schwer zu verdauen. MoW 2 hingegen ist sprachlich wie inhaltlich ein Volltreffer – satirisch, zugänglich und scharfsinnig. Allen drei Beiträgen gemeinsam ist: Sie provozieren Denken – auf ganz unterschiedliche Weise. Weis gelingt es, mit MoW 1–3 ganz verschiedene Tonlagen zu treffen: poetisch, sarkastisch, dystopisch. Insgesamt eine gute Arbeit.

