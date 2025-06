Petition: Hände weg von der Eingliederungshilfe – Teilhabe darf nicht gekürzt werden

In dem Brief stehen Forderungen.

Berlin (kobinet) "Friedrich Merz kritisierte auf dem Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebunds in Berlin die gestiegenen Ausgaben für die Eingliederungshilfe. Er nannte sie 'nicht länger akzeptabel' und kündigte an, die Fördermittel 'umfassend zu überprüfen'. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Die Eingliederungshilfe ist kein Kostenproblem – sie ist ein Menschenrecht. Sie ermöglicht Teilhabe, Inklusion und Würde. Wer sie kürzt, kürzt nicht nur Leistungen, sondern auch Menschlichkeit." So heißt es in einer Petition, die auf change.org mit dem Titel "Hände weg von der Eingliederungshilfe – Teilhabe darf nicht gekürzt werden!" eingestellt wurde und bereits über 25.000 Unterstützer*innen hat.

Und weiter heißt es in der von Lisa Behme entwickelten Petition: „Im Gegenteil: Es muss leichter werden, Hilfe zu bekommen – nicht schwerer. Eltern, Angehörige und Betroffene stoßen täglich auf bürokratische Hürden, Antragschaos und lange Wartezeiten. Statt über Kürzungen zu reden, sollte die Politik alles dafür tun, dass die nötige Unterstützung schneller, einfacher und unbürokratischer ankommt.“

Forderungen der Petition sind:

• Keine Kürzungen bei der Eingliederungshilfe

• Vereinfachung der Antragsverfahren für Menschen mit Behinderung und ihre Familien

• Stärkung von Teilhabe, Inklusion und Unterstützung im Alltag

• Klare politische Bekenntnisse zu Grundrechten und sozialer Verantwortung

„Herr Merz, Sie sind Bundeskanzler dieses Landes. Dann handeln Sie auch so – für die Menschen. Nicht gegen sie“, heißt es abschließend in der Petition.

