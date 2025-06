Landschaftsverband Rheinland fördert Bau von 55 Wohnungen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Foto: Benjamin Westhoff/zusammenstehen eG

BONN (kobinet) Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule an der Friesdorfer Straße in Bonn entstehen 55 ausschließlich öffentlich geförderte Wohnungen und ein vierzügiger Kindergarten. Darin sehen die Initiatoren ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung, nachhaltige Stadtentwicklung und ein neues genossenschaftliches Miteinander. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert das Bauvorhaben im Rahmen der inklusiven Bauprojektförderung mit einem Betrag in Höhe von 200.000 Euro.

Die zusammenstehen eingetragene Genossenschaft (eG) wurde als partnerschaftliches Projekt vom Deutschen Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr und Haus- und Grundeigentümerverein Bonn-Bad Godesberg gegründet. Dem waren kurz nach Gründung der Caritasverband für die Stadt Bonn und das Diakonische Werk Bonn und Region gGmbH beigetreten. Mittlerweile gehören der Genossenschaft, die sich satzungsmäßig dem gemeinwohlorientierten, öffentlich geförderten Wohnungsbau verschrieben hat, auch die Stadt Bonn, die Stadtwerke Bonn sowie knapp 20 weitere Einzelmitglieder – darunter zwei Ex-Oberbürgermeister – an. Sie die Überzeugung eint, dass bezahlbares Wohnen nicht nur eine entscheidende soziale Frage unserer Zeit, sondern auch ein Grundpfeiler des Zusammenlebens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist.

Die Vorstände der Genossenschaft, Nikolaus Decker und Peter Kox, erläuterten während der Grundsteinlegung die architektonischen und sozialen Leitlinien des Bauprojekts. Decker hob die energetisch nachhaltige und barrierefreie Bauweise hervor, während Kox den inklusiven Charakter des Projekts betonte: „Hier entsteht nicht nur Wohnraum – hier entsteht ein Ort für alle“, sind die beiden Vorstände überzeugt und verwiesen dabei auch auf die Förderung aus der Inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbands Rheinland.

Den entsprechenden Förderbescheid brachte Markus Schulzen, Fachbereichsleiter Eingliederungshilfe I beim Landschaftsverband Rheinland, pünktlich zur Grundsteinlegung mit nach Bonn und zeigte sich erfreut: „Mit dem Projekt ‚Wohnen unter der Godesburg‘ entsteht in Bonn ein Ort des inklusiven Zusammenlebens, der weit über die Region hinausstrahlt. Wir freuen uns sehr, dieses vorbildliche Vorhaben im Rahmen unserer inklusiven Bauprojektförderung zu unterstützen.“