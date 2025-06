Verfahrenslotsen unterstützen inklusive Jugendhilfe

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

In diesem Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr Menschen.

In Hamburg haben die Verfahrens-Lots*innen im Jahr 2024 schon über 500 Menschen beraten.

Seit dem 1. Januar 2024 gibt es in ganz Deutschland Verfahrens-Lots*innen.

Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) Der Gesetzgeber hat zum 1. Januar 2024 deutschlandweit Verfahrenslots*innen eingeführt. Diese unterstützen Familien und Jugendliche bis 27 Jahre. In Hamburg wurden im Jahr 2024 bereits über 500 Menschen beraten und in diesem Jahr dürften die Zahlen noch wesentlich höher sein. "Verfahrenslotsen beraten, begleiten und unterstützen junge Menschen mit (drohender) Behinderung sowie deren Familien bei der Verwirklichung der ihnen zustehenden Leistungen. Darüber hinaus unterstützen sie die Hamburger Jugendhilfe dabei, inklusiv zu werden und passgenaue Angebote für die Zielgruppe erarbeiten zu können", heißt es auf der Internetseite mit Informationen zu den Verfahrenslotsen in Hamburg.

