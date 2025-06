Mehr Beratungsangebote zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben in Berlin

Rotes Rathaus in Berlin

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Der Berliner Senat hat in seiner Sitzung vom 3. Juni 2025 auf Vorlage der Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, Cansel Kiziltepe, den Bericht über die Schaffung einer unabhängigen Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beschlossen. Der Senat betont die Bedeutsamkeit für eine inklusive Gesellschaft, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben können. Angesichts dessen strebt der Berliner Senat an, mehr Menschen mit Behinderungen in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren und die Beratungsangebote zu stärken.

Für behinderte Menschen sei mit einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr gesellschaftliche Teilhabe verbunden. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber profitieren ebenfalls: In Zeiten von Fachkräftemangel eröffnet ihnen Inklusion neue Chancen, heißt es in einer Presseinformation der Berliner Senatskanzlei. Damit Menschen mit Behinderungen geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt finden oder bereits bestehende Arbeitsplätze erhalten werden, sind Beratungsangebote notwendig. In Berlin gibt es bereits viele Angebote und Fachstellen für inklusive Themen. Um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zum regulären Arbeitsmarkt zu verbessern, beabsichtigt der Senat, diese bestehenden Beratungsangebote zu stärken.

Cansel Kiziltepe, Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung: „Arbeit bedeutet Teilhabe, Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit. Arbeit ist für viele Menschen ein zentraler Bestandteil des Lebens. Für Menschen mit Behinderungen kann der Einstieg in die Arbeitswelt jedoch mit Herausforderungen verbunden sein. Daher setzt der Senat auf den Ausbau der bestehenden Beratungsangebote, um die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Wir möchten Menschen informieren und dadurch befähigen, ihre Rechte, Zugänge zum Arbeitsmarkt und damit Wege in ein selbstbestimmtes Leben zu nutzen.“