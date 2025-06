Jürgen Dusel: Der richtige Mann in schwierigen Zeiten

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

In dem Vertrag stehen die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Das steht in einem wichtigen Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben.

Er spricht Probleme offen an.

In Deutschland bestimmt die Bundesregierung, was im Land passiert.

Corrina Rüffer

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Zur heutigen Wiederernennung von Jürgen Dusel als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen durch das Bundeskabinett hat sich Corinna Rüffer, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zu Wort gemeldet: "Es ist erfreulich, dass Jürgen Dusel erneut in seinem Amt als Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen bestätigt wurde. Gerade in einer Zeit, in der der Koalitionsvertrag wenig Ambition zeigt und gleichzeitig massive Rückschritte im Bereich der Eingliederungshilfe und durch die zementierte Finanzierung von Sonderstrukturen drohen, ist es gut, dass diese Aufgabe weiterhin jemand mit Erfahrung, Haltung und Rückgrat übernimmt", betonte Corinna Rüffer.

„Wir erwarten, dass Dusel weiter konsequent Inklusion, Teilhabe sowie Barrierefreiheit einfordert. Er kennt die Politik, er spricht Missstände offen an und er weiß, wie man Ziele über Zuständigkeitsgrenzen hinweg erreicht. Dieses Wissen braucht er, denn die politischen Rahmenbedingungen müssen endlich den Versprechen der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht werden. Inklusion darf nicht nur auf dem Papier stehen. Sie muss gelebt, durchgesetzt und finanziert werden. Im Interesse der Menschen, nicht der Systeme“, so Corinna Rüffer, die für die Bundestagsfraktion der Grünen die Position der Berichterstatterin zur Behindertenpolitik ausübt.