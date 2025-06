Bericht über das Symposium der Gesamtschwerbehindertenvertretung Bremen

Beide Berichte waren am 5. Juni am Abend im Fernsehen.

Am 5. Juni 2025 gab es ein wichtiges Treffen in Bremen.

Logo der Gesamtschwerbehindertenvertretung Land und Stadtgemeinde Bremen

Foto: Gesamtschwerbehindertenvertretung Land und Stadtgemeinde Bremen

Bremen (kobinet) Am 5. Juni 2025 fand das Symposium der Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSV) Bremen mit den behindertenpolitischen Sprechern der Faktionen statt. Vor Ort waren – neben den Politiker:innen von SPD, Grünen, Linken und CDU und dem Team der GSV – sämtliche Schwerbehindertenvertretungen und Personalratsmitglieder der bremischen Dienststellen sowie weitere Gäste. Themen für das Symposium lauteten unter anderem: Rechte der Schwerbehindertenvertretungen, sinkende Beschäftigungsquote im öffentlichen Dienst, Barrierefreiheit von Dienstgebäuden, digitale Barrierefreiheit und das Sanierungsprogramm des Senats. Was die Veranstalter*innen besonders freute, die Veranstaltung wurde von Radio Bremen begleitet und in buten un binnen u.a. auch über Barrieren in Dienstgebäuden berichtet.

In den Tagen vor dem Symposium wurde nach Informationen der Geschäftsstelle der Gesamtschwerbehindertenvertretung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen darüber hinaus ein Beitrag mit dem blinden Mitarbeiter Christian Dabs aufgenommen, um über den Status der Barrierefreiheit innerhalb der bremischen Dienstgebäude zu berichten. Beide Berichte wurden am 5. Juni am Abend in der Sendung „buten un binnen“ (Regional- und Lokalmagazin für die Freie Hansestadt Bremen) ausgestrahlt und sind nun auch auf der Homepage der Sendung zu finden.

