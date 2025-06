Gebärdenpoesie kann zeigen, was Gebärdensprache ist

Ines Helke

Hamburg (kobinet) "Ines Helke bringt in ihren Workshops Gehörlose und Hörende zusammen. Ihr Vorteil dabei: Sie kann Gebärdensprache und Lautsprache. Fast zehn Jahre lang war Ines Helke mit dem Chor 'Hands Up' unterwegs - auf großen Bühnen in ganz Deutschland. 2018 auch mit Stefan Gwildis in der Helene Fischer Show. Inzwischen gibt es den Chor so nicht mehr, seit die Förderung von Aktion Mensch vor drei Jahren ausgelaufen ist. Heute haben sie nur noch kleinere Auftritte in der Nachbarschaft - doch auch hier wollen sie sich und ihre Sprache zeigen", heißt es zu einem NDR-Beitrag über das Wirken von Ines Helke und ihren Mitstreiter*innen.

Link zum NDR-Beitrag, der in die ARD-Mediathek eingestellt wurde