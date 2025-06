Digitale Job-Assistenz für Menschen mit Behinderung: InA.Coach-App

Logo: InA-Coach

Foto: InA-Coach

Köln (kobinet) Die InA.Coach-App unterstützt Menschen mit Behinderung, Aufgaben im Arbeitsalltag strukturiert zu erledigen. Komplexe Abläufe können mithilfe der App in einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen zerlegt werden. Es gibt die Möglichkeit, Checklisten, Bilder, Sprache und Videos zu hinterlegen, ebenso erinnert die App die Nutzer*innen an wichtige Arbeitsschritte. Darauf hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in seinem Newsletter aufmerksam gemacht. Die InA.Coach-App sei inklusiv gestaltet, so dass sie Menschen mit Behinderung effektiv im Arbeitsalltag unterstützen und damit ihre Beschäftigungssituation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern könne.

Zielgruppe der App seien alle Menschen, die sich beim Erledigen ihrer Aufgaben mehr Struktur und Unterstützung wünschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten und kognitiven Beeinträchtigungen sowie Jobcoaches, die die App als Instrument nutzen können, Klient*innen mit passgenauen und leicht verständlichen Anleitungen zu unterstützen. Die App kann derzeit kostenfrei im Google Play Store und Apple App Store heruntergeladen werden.

Die App wurde im Rahmen eines Modellprojektes von dem Unternehmen BOS Connect GmbH zusammen mit interessierten Jobcoaches bundesweit, Wissenschaftler*innen und Integrations-/Inklusionsämtern entwickelt. Die Gesamtkosten des Forschungsprojektes (Laufzeit bis Ende 2025) werden von 13 Integrations-/ Inklusionsämtern aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert.