Niedersachsen beginnt mit der Vorbereitung der nächsten Landespiele der Special Olympics

Danke an den Landes-Verband von Special Olympics in Niedersachsen.

Bei der Übergabe der Flagge an die Ausrichterstadt Göttingen

Foto: Sarah Rauch

HANNOVER (kobinet) Im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung übergaben Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann und Vera Neugebauer, Präsidentin der Special Olympics Niedersachsen, symbolisch die Fahne an Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt. Damit ist der Staffelstab an die nächste Ausrichterstadt weitergereicht. Die nächsten Special Olympics Landesspiele finden dann also im Jahr 2027 finden in Göttingen statt.

Die Stadt Göttingen hatte sich im Vorfeld aktiv um die Ausrichtung beworben – mit Erfolg. „Ich freue mich riesig über diesen Glücksfall für unsere Stadt. Göttingen ist nicht nur eine sportbegeisterte, sondern auch eine offene, bunte und vielfältige Stadt. Vor zwei Jahren waren wir schon Host Town für das südafrikanische Team der Special Olympics in Berlin – das war eine unvergessliche Erfahrung für viele Menschen in Göttingen“, sagt Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt bei der Übergabe der Fahne an die Stadt Göttingen. „Danke an den Landesverband der Special Olympics in Niedersachsen für diese einmalige Chance, die Spiele bei uns auszurichten. Wir sehen uns in 2027, Göttingen kann es kaum erwarten.“

Mit der Übergabe der Fahne beginnt nun in Göttingen die Vorbereitungszeit – mit großer Vorfreude und dem Versprechen, 2027 ein bewegendes Sportfest auszurichten.