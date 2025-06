Neues Wohnprojekt in Freiburg will Inklusion fördern

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Freiburg (kobinet) In Freiburg entsteht mit dem "MITeinander.FÜReinander-Haus" ein neues Wohnprojekt: Die OEKOGENO eG und die Aktion Mensch realisieren im neuen Stadtquartier Kleineschholz ein gemeinsames Modellprojekt für inklusives, generationenübergreifendes und nachhaltiges Wohnen. Mit der nun offiziell bestätigten Kooperation setzen beide Partner ein Zeichen – für eine solidarische Stadtentwicklung und ein gemeinschaftliches Miteinander im Alltag. Im Herzen Freiburgs entstehen auf benachbarten Grundstücken das MITeinander-Haus der OEKOGENO eG und das FÜReinander-Haus der Aktion Mensch. Zusammen bilden sie ein inklusives Doppelprojekt mit etwa 66 Wohneinheiten für Menschen mit und ohne Behinderung, Singles, Familien, Ältere, Studierende oder Alleinerziehende. Das Projekt vereint eine ökologische Bauweise, soziale Teilhabe und innovative Wohnformen – es macht Inklusion im Alltag konkret erlebbar. Fünfzig Prozent der entstehenden Wohnfläche sind für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen, wie es in einer Presseinformation der OEKOGENO heißt.

„Mit dem Projekt setzen wir gemeinsam einen neuen Standard für inklusives Wohnen“, sagt Simon Stott, Projektleiter Wohngemeinschaften und Inklusionsmanagement von der OEKOGENO eG. „Unser Ziel ist es, ein vielfältiges, barrierefreies Zuhause für alle zu schaffen – mit Raum für Begegnung, Gemeinschaft und Selbstbestimmung.“ Die Aktion Mensch bringt ihre langjährige Erfahrung in der Förderung von Inklusion ein. Neben der baulichen Umsetzung liegt ein besonderer Fokus auf der sozialen Begleitung und dem Aufbau inklusiver Strukturen im Quartier. „Inklusives Wohnen bedeutet mehr als nur ein Dach über dem Kopf – für Menschen mit Behinderung ist die Wohnsituation zentral für gesellschaftliche Teilhabe. Gemeinsam schaffen wir im Herzen von Freiburg Räume für Begegnung und der gelebten Inklusion“, erklärt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

Die Kooperation vereine ökologisches und soziales Know-how, um ein Leuchtturmprojekt mit bundesweiter Strahlkraft zu verwirklichen. Geplant sind unter anderem Gemeinschaftsflächen, ein inklusives Café, ein Assistenzdienstleistungsbüro sowie eine barrierefreie Arztpraxis. Die Gebäude werden in nachhaltiger Holzbauweise mit einem ambitionierten Energiekonzept errichtet. Das Projekt ist Teil des neuen Quartiers Kleineschholz, das als gemeinwohlorientiertes Stadtentwicklungsprojekt konzipiert ist. Es steht beispielhaft für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, in der Nachhaltigkeit, Inklusion und Teilhabe nicht nur Worte, sondern gelebte Praxis sind, heißt es in der Presseinformation.

Weitere Informationsmöglichkeiten: https://oekogeno.de/freiburg-kleineschholz/

Über die OEKOGENO eG

Die OEKOGENO eG entwickelt und realisiert ökologische Wohnprojekte, die auf nachhaltigen Baustoffen und energiesparenden Technologien basieren. Dabei setzt sie auf eine ganzheitliche und umweltfreundliche Herangehensweise. Zusätzlich zu ihren Bemühungen im Bereich des nachhaltigen Wohnens engagiert sich die OEKOGENO eG seit 2006 im Bereich erneuerbare Energien. Mit über 16.000 Mitgliedern hat die OEKOGENO eG eine starke Basis für ihre gemeinschaftlichen Projekte und Initiativen. Durch das Engagement ihrer Mitglieder treibt die OEKOGENO eG positive Veränderungen voran und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft, heißt es vonseiten der OEKOGENO.