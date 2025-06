Kundgebung für Inklusion und Sichtbarkeit in Erfurt

Sie ist am Anger-Dreieck in Erfurt.

Am 20. Juni 2025 gibt es eine Kundgebung in Erfurt.

Plakat für Kundgebung am 20. Juni 2025 in Erfurt

Foto: privat

Erfurt (kobinet) Eine Kundgebung für Inklusion und die Sichtbarkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen findet am 20. Juni 2025 um 16:00 Uhr am Angerdreieck in Erfurt statt. Der Landesverband für Frauen mit Behinderungen in Thüringen (LaFit) und Fridays for Future Erfurt organisieren die Kundgebung gemeinsam – für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen gesehen, gehört und ernst genommen werden. Darauf hat Nancy Frind die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Gäste bei der Kundgebung sind:

Katharina Schenk, Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie

Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments und Teil der Fraktion Die Grünen/EFA, die sich seit Jahren engagiert für Inklusion und soziale Gerechtigkeit einsetzt

„Die Teilnahme ist barrierefrei, es stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Die Teilnahme ist offen für alle. Kommt vorbei und setzt gemeinsam mit uns ein Zeichen für Inklusion, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe!“ heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.