Wir sind kein Kostenfaktor! AG Selbst Aktiv kritisiert Äußerung des Bundeskanzlers zur Eingliederungshilfe

So will man die Haushalte von den Kommunen verbessern.

Am 4. Juni 2025 war ein Kongress in Berlin.

Er entscheidet zusammen mit seinen Ministern, was in Deutschland passiert.

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

Berlin (kobinet) "Menschen mit Behinderungen sind kein Kostenfaktor, sondern eine Bereicherung und gehören in die Mitte unserer Gesellschaft!" Dies erklärte Karl Finke, Co-Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv - Menschen mit Behinderungen in der SPD (AG Selbst Aktiv) zu den Sparplänen des Bundeskanzlers bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. "Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist ein Menschenrecht und kann nicht eingespart werden", so Finke weiter. Beim Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes am 4. Juni 2025 in Berlin hatte Bundekanzler Friedrich Merz (CDU) erklärt , dass jährliche Steigerungsraten von bis zu zehn Prozent bei der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe nicht länger akzeptabel seien.

Zwar habe Wilfried Oellers, Beauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, nach heftiger Kritik an den Äußerung von Friedrich Merz zurückgerudert, heißt es in einer Presseinformation der AG Selbst Aktiv der SPD, es gehe nicht um Leistungskürzungen, sondern um den Abbau von unnötiger Bürokratie und bessere Verfahren, von denen leistungsberechtige Menschen mit Behinderungen profitieren sollten. „Bürokratieabbau darf nicht als Vorwand für immer mehr Kostendruck benutzt werden, der letztlich zur Verschlechterung der ohnehin unzureichenden Leistungen der Eingliederungshilfe führt,“ sagt dazu Katrin Gensecke, Co-Bundesvorsitzende der AG Selbst Aktiv. „Die kommunalen Haushalte durch Kürzungen bei der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe sanieren zu wollen, ist nicht nur schäbig, sondern auch kurzsichtig, weil so langfristig zusätzliche Belastungen für die Sozialsysteme produziert werden, so Katrin Gensecke weiter. „Menschen mit Behinderungen sind keine wandelnden Kostenstellen, sondern mündige Bürger, die in allen Bereichen mitentscheiden wollen.“

Die Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv ist die Vertretung der Menschen mit Behinderungen in der SPD und setzt sich für eine inklusive Gesellschaft und die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft ein. Menschen mit Behinderung sollen die Verantwortung im Leben und in der Gemeinschaft selber tragen und ihre Interessen selbstverantwortlich wahrnehmen und selbstbestimmt vertreten.