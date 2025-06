Veröffentlichung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben

Die Broschüre zeigt auch: So werden die Gesetze in der Praxis umgesetzt.

Titelseite der Broschüre zur Teilhabe am Arbeitsleben

Foto: dv

Berlin (kobinet) "Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf inklusive Berufsausbildung und Arbeit. Dieses Themenheft gibt einen Überblick über die komplexen Rechtsgrundlagen und deren Umsetzung in die Praxis. Instrumente wie das Budget für Arbeit werden vorgestellt, und es wird nach Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang in den allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gefragt. Anhand konkreter Projekte und Fallbeispiele werden innovative Unterstützungsansätze für spezifische Zielgruppen aufgezeigt." So heißt es in der Ankündigung der Broschüre "Archiv Nr. 2/2025 | Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen" mit einer Reihe von Beiträgen verschiedener Autor*innen des Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Link zu weiteren Infos und zur Bestellmöglichkeit