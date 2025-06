Veranstalter präsentiert Logo und Sportstättenkonzept

SOD Logo Saarland 2026

Foto: SOD Saarland

SAARBRÜCKEN (kobinet) Special Olympics Deutschland (SOD) auf dem Sportcampus Saar in Saarbrücken Saar das offizielle Logo sowie das Sport- und Veranstaltungsstättenkonzept der Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026 vorgestellt. Die Pressekonferenz markiert den offiziellen Startschuss für den einjährigen Countdown bis zu den Spielen, welche vom 15. bis 20. Juni 2026 im Saarland stattfinden werden.

Im Zentrum der visuellen Kommunikation steht das offizielle Logo, das die Verbundenheit und Identifikation mit der Region deutlich macht. Es integriert bekannte Wahrzeichen des Saarlandes, darunter die Ludwigskirche in Saarbrücken, das Saarpolygon, welches die Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Saarrevier würdigt, sowie das UNESCO Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Diese Symbole repräsentieren das dezentrale Veranstaltungskonzept der Spiele und unterstreichen die Einbindung des gesamten Saarlandes; hiermit sollen die Begeisterung und der Zusammenhalt im ganzen Bundesland gefördert und eine starke Identifikation mit den Spielen bewirkt werden.

Das Sport- und Veranstaltungsstättenkonzept der Nationalen Spiele Saarland 2026 ist dezentral ausgerichtet und bietet den 4.000 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partnern beste Bedingungen. Um eine breite kommunale Beteiligung zu ermöglichen, befinden sich die Austragungsorte für die Wettbewerbe in 27 Sportarten in neun Städten und Gemeinden des Saarlandes und im französischen Forbach. Erstmals in der Geschichte von Special Olympics Deutschland werden somit die Schwimmwettbewerbe grenzüberschreitend ausgetragen. Die offiziellen Höhepunkte mit Eröffnungs- und Abschlussfeier sind in Saarbrücken geplant.

„Das dezentrale Sport- und Veranstaltungsstättenkonzept bietet nicht nur sportliche Highlights und ein vielfältiges Rahmenprogramm, sondern fördert Begegnungen im gesamten Saarland, stärkt Gemeinschaften, nutzt Ressourcen effizient und schafft damit eine Infrastruktur, die langfristig eine inklusive Sportentwicklung unterstützt. Durch grenzüberschreitende Special Olympics Schwimmwettbewerbe wird darüber hinaus Inklusion aktiv gelebt und die Menschen über das Saarland hinaus für ein inklusives Miteinander begeistert“, erklärte Sven Albrecht, der Bundesgeschäftsführer SOD zu diesem bevorstehenden Ereignis.