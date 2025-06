Leichter Rückgang von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg bekommen sie also 8 Euro mehr.

In ganz Deutschland bekommen behinderte Menschen in Werkstätten durchschnittlich 232 Euro im Monat.

Ende 2023 arbeiteten 26.956 behinderte Menschen in Werkstätten in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg arbeiten weniger behinderte Menschen in Werkstätten als früher.

Alternativen bedeutet: Man kann wählen, was man machen will.

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Stuttgart (kobinet) Mit seinem Roman "Zündeln an den Strukturen" plädiert der Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul für Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen. Auch wenn dies im Sinne des Autors noch kein großer Wurf ist, ist die Beschäftigung behinderter Menschen in baden-württembergischen Werkstätten für behinderte Menschen leicht zurückgegangen. Dies und eine Reihe weiterer interessanter Zahlen zur Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit behinderter Menschen in Baden-Württemberg geht aus einem Artikel der Evangelische Zeitung hervor. Demnach arbeiteten Ende 2023 in Baden-Württemberg 26.956 Betroffene in Werkstätten für behinderte Menschen. 2019 waren es noch 28.117. "Das durchschnittliche Monatsentgelt in den Einrichtungen lag 2023 bei 240 Euro, inklusive des Arbeitsförderungsgeldes. Das waren 8 Euro mehr als der bundesweite Mittelwert von 232 Euro", heißt es weiter im Bericht der Evangelische Zeitung.

