Social Media Aktion für sehbehindertengerechte Touchscreens startet zum Sehbehindertentag

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Der Tag ist jedes Jahr am 6. Juni.

Das sagt die Welt-gesundheits-organisation WHO.

In Deutschland gibt es mehr als 1 Million Menschen mit Seh-behinderung.

Was ist der Seh-behinderten-tag?

Was ist eine Seh-behinderung?

Der Seh-behinderten-tag ist am 6. Juni 2025.

Dienstleistungen bedeutet: Jemand hilft dir bei etwas, was du brauchst.

Berlin (kobinet) An der Schnittstelle von Mensch und Technik kommen immer häufiger Touchscreens zum Einsatz. Die Berührbildschirme boomen – und sind leider viel zu oft nicht barrierefrei. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) greift dieses Thema mit einer Social Media Aktion auf. Von der Selbstbedienungskasse über die PIN-Eingabe im Taxi bis zur Bestellung im Fastfood-Restaurant – Touchscreens sind allgegenwärtig und oft der einzige Weg, um an Informationen und Dienstleistungen zu gelangen. Für Menschen mit einer Sehbehinderung stellen sie jedoch häufig eine unüberwindbare Barriere dar. Der DBSV hat deshalb anlässlich des am 6. Juni stattfindenden Sehbehindertentages 2025 den Animationsfilm "Die verflixten Touchscreens" gestartet. Der Vierminüter weist humorvoll auf Probleme wie Blendung, mangelnde Kontraste und zu kleine Schrift hin. Seit dem 4. Juni werden die drei Episoden des Films einzeln über Facebook und Instagram verbreitet.

Als Beitrag zur Lösung der dargestellten Probleme hat der Verband ein Anforderungspapier zusammengestellt. Anbieter von Touchscreens finden darin konkrete Hinweise zu Umgebungsbedingungen und Gestaltung. Die Vorgaben kommen nicht nur denjenigen zugute, die sehbehindert im Sinne des Gesetzes sind – auch viele insbesondere ältere Menschen, die es nach eigener Definition „nur ein wenig mit den Augen haben“, scheitern regelmäßig an Touchscreens und profitieren von Verbesserungen.

Der Film, das Anforderungspapier, regionale Aktionen und alle Informationen des DBSV zu Touchscreens und zum Sehbehindertentag gibt’s unter:

www.dbsv.org/touchscreen

Das DBSV-Projekt zu Touchscreens anlässlich des Sehbehindertentages 2025 wird gefördert von der KKH Kaufmännische Krankenkasse.

Hintergrund: Sehbehinderung

Hintergrund: Sehbehindertentag

Laut einer Hochrechnung auf Basis von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Um auf die Bedürfnisse dieser Menschen aufmerksam zu machen, hat der DBSV im Jahr 1998 einen eigenen Aktionstag eingeführt: den Sehbehindertentag. Er findet jährlich am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt.